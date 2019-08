Aprender a despedirte de tu mascota

Las decisiones sobre el final de la vida de los animales son difíciles. Un veterinario ha desarrollado una escala para ayudar a aclarar la confusión. Hace casi 14 años, mi hija y yo estábamos llorando la muerte de mi madre, y parecía que nada podía levantar nuestro ánimo. Luego conseguimos a Anís, un cachorro de preciosos tonos de grises y blancos, y todo cambió. Anís nos mantuvo ocupados con su necesidad de pipí y de jugar con juguetes chillones. Nos hizo reír a pesar de nuestra tristeza, y las nubes grises de dolor comenzaron a retroceder. A lo largo de los años, nuestra pelota de pelo de 4 kilos fue una constante en nuestras vidas.

La vestimos con suéteres festivos, celebramos sus cumpleaños y la regañamos por comerse la comida del plato del gato. Pero en las últimas semanas, a medida que nuestras caminatas se desaceleraban y sus siestas se hacían más largas, se hizo evidente que nuestro tiempo juntos era corto y limitado. Esperaba que al final, Anís tuviera una muerte natural, quedándose dormido para siempre en su almohada suave favorita.

El temido final

Una muerte natural es lo que muchos de nosotros esperamos con nuestras mascotas. Son miembros de nuestra familia, profundamente inmersos en nuestras vidas, y para muchos de nosotros, los pensamientos de eutanasia nos parecen insondables, por lo que nos aferramos a la idea de que una muerte natural es lo más deseable. Pero mi veterinario me abrió los ojos aconsejándome que mi escenario de final de vida para mi perro no era realista. En la mayoría de los casos, una muerte natural, me dijo, significa un sufrimiento prolongado que no siempre vemos, porque los perros y los gatos son mucho más estoicos que los humanos cuando se trata del dolor.

La Dra. Alicia García, una veterinaria oncológica reconocida a nivel nacional, explica que muchos dueños de mascotas idealizan una muerte natural sin pensar en lo que realmente significa una muerte «natural». Un animal frágil, no dura mucho tiempo en la naturaleza. «Cuando los animales fueron domesticados, renunciaron a la libertad de pasar por debajo de un arbusto y esperar a morir«, explica. “Se convierten rápidamente en parte del plan de la madre naturaleza debido a los depredadores o los elementos. Y sin embargo, en nuestros hogares los protegemos de todo para que puedan vivir mucho tiempo, y en ocasiones incluso demasiado tiempo”.

La Dra. García ha dedicado su carrera a ayudar a dueños de mascotas a navegar por los problemas del final de la vida de sus animales.

Programa de cuidados paliativos

Ha creado para ello un programa de cuidados paliativos para animales. Su programa está enfocado en extender la calidad de vida de una mascota. Eso podría significar tratar un cáncer «de manera amable», explica. Puede significar atención de apoyo como administrar líquidos, oxígeno o medicamentos para el dolor. En algunos casos, podría significar la alimentación manual para mascotas débiles o llevar un animal un plato de agua o caja de arena. Y finalmente, afirma, significa una «buena muerte».

La Dra. García ha defendido lo que ella llama «eutanasia centrada en el vínculo«, que permite que el dueño de la mascota esté presente y desempeñe un papel reconfortante durante el procedimiento. También ha defendido la eutanasia, que es la primera sedación, y pone al animal en un sueño suave antes de administrar una droga letal.

Para ayudar a los dueños de mascotas a tomar decisiones sobre el cuidado al final de la vida, la Drª García desarrolló una herramienta de decisión basada en siete indicadores. La escala a menudo se llama la escala HHHHHMM, basada en la primera letra de cada indicador. En una escala de cero a 10, donde cero es muy pobre y 10 es el mejor, se le pide al dueño de una mascota que califique lo siguiente:

Daño: ¿Se maneja con éxito el dolor de la mascota? ¿Está respirando con facilidad o angustia?

Hambre: ¿La mascota está comiendo lo suficiente? ¿Ayuda la alimentación manual?

Hidratación: ¿El paciente está deshidratado?

Higiene: ¿Puede la mascota mantenerse limpia? ¿Está sufriendo de llagas en la cama?

Felicidad: ¿La mascota expresa alegría e interés?

Movilidad: ¿Puede el paciente levantarse sin ayuda? ¿Está tropezando?

Más: ¿La mascota tiene más días buenos que malos? ¿Es posible un vínculo humano-animal saludable?

Hablar con el veterinario

La Drª García dice que los dueños de mascotas deben hablar con su veterinario sobre las formas en que pueden mejorar la vida de una mascota en cada categoría. Ella dijo que cuando los dueños de mascotas se acercan al final de su vida de esta manera, a menudo se sorprenden de lo mucho que pueden hacer para mejorar la calidad de vida de una mascota. Al volver a visitar la escala con frecuencia, los dueños de mascotas pueden evaluar mejor la calidad del cuidado de hospicio de la mascota y evaluar el declive de un animal. El objetivo debe ser mantener el total en 35 o más. Y a medida que los números comienzan a disminuir por debajo de 35, la escala se puede usar para ayudar al dueño de una mascota a tomar una decisión final sobre la eutanasia.

«La muerte natural, por más que muchas personas deseen que ocurra, puede no ser amable y puede no ser fácil y puede no ser pacífica», dijo la Drª García. “La mayoría de la gente preferiría asegurar un paso pacífico. Simplemente estás ayudando a la mascota a separarse de la manada, tal como lo habría hecho en la naturaleza”.

Me puse en contacto con dos servicios veterinarios en el hogar, que ofrecieron orientación compasiva y confirmaron mis temores de que no había tratamientos disponibles para mejorar su condición. Anís era un perro muy viejo, y sospechaban que su declive era el resultado de una combinación de insuficiencia renal y hepática, pero desalentaron las pruebas exhaustivas ya que los síntomas físicos eran evidentes. Un veterinario visitante le dio fluidos subcutáneos a Anís para ayudarla con la deshidratación y hacerla sentir más cómoda, y me aconsejó que pasara un último día feliz con mi perro antes de llamarla para una visita final para terminar con su sufrimiento.

Confié en su juicio, pero mis lágrimas y el hecho de que Anís todavía comía un poco y movía la cola cuando la acaricié, nublaron mi pensamiento. Pasé a la escala del final de la vida y pude ver lo mal que estaba ella, a pesar del movimiento de la cola. Seguí el consejo de mi veterinario y pasé un día tranquilo con Anís, dándole los dulces de comida para gatos que tanto amaba, sin ningún tipo de regaño. Volví a visitar la escala varias veces, solo para recordarme que estaba haciendo lo correcto. La escala me permitió hacer una evaluación más distante de Anís, y fue una tremenda fuente de comodidad durante un momento muy difícil. No fue una decisión fácil o agradable. Pero fue la decisión correcta. Y al final, Anís se deslizó sobre su almohada suave favorita, tal como esperaba.