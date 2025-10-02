Becky Kennedy, psicóloga infantil: "Soy madre de tres hijos y esto es lo que hago cuando estoy abrumada"

La crianza de los hijos no siempre es sencilla. En momentos de estrés, muchos padres pueden sentirse desbordados y reaccionar de forma poco adecuada. Becky Kennedy, psicóloga infantil, profesora en la Universidad de Columbia y madre de tres hijos, compartió con CNBC qué estrategias utiliza para recuperar la calma y mejorar la relación con sus hijos.

Kennedy explica que uno de los pasos más valiosos que puede dar un padre cuando se siente abrumado es reparar la conexión con su hijo después de un momento de tensión.

Según la experta, pedir disculpas o reconocer un error frente a los niños es clave para reforzar la confianza:

Si se pierde la paciencia y se grita, lo ideal es hablar con el niño una vez pasado el enfado.

Este gesto no implica culpar al menor, sino asumir la propia responsabilidad como adulto.

Ignorar estos episodios puede generar consecuencias negativas a largo plazo en el vínculo familiar.

Para Kennedy, reparar la relación es la estrategia de crianza más importante que existe.

Tomarse un respiro diario para reducir el estrés

La psicóloga también recomienda dedicar al menos 10 minutos al día a una actividad que aporte calma u organización. Puede ser leer, escuchar un pódcast, dar un paseo o simplemente respirar con tranquilidad.

Estos pequeños descansos ayudan a:

Evitar reacciones impulsivas.

Reducir la sensación de saturación.

Reflexionar sobre la crianza desde una perspectiva más serena.

Un recordatorio para los padres: no existe la perfección

Kennedy concluye con un mensaje de aliento:“El padre que queremos ser es un padre que está aprendiendo, que invierte tiempo en su crianza y que acepta ser imperfecto”. En definitiva, la clave no está en no equivocarse, sino en cómo los padres gestionan esos momentos de error y estrés.