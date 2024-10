El cardiólogo revela el ejercicio clave con el que mantiene la salud de su corazón

Mantener una buena salud física es esencial, pero ¿qué ejercicio es el más efectivo? Expertos recomiendan caminar diez mil pasos al día, nadar como el ejercicio más completo o practicar Tai Chi, ideal para todas las edades. Aunque es difícil decidir entre tantas opciones, lo importante es moverse cada día. Esto es algo en lo que coinciden la mayoría de los médicos.

Uno de ellos es el Dr. Jason Kovacic, cardiólogo del Hospital St Vincent en Sídney. Además de seguir una dieta equilibrada, Kovacic asegura que se mueve todos los días, incluso mientras trabaja. En una entrevista con el Sydney Morning Herald, varios expertos en salud compartieron sus hábitos de ejercicio y alimentación. Kovacic, con 56 años, sorprende por su rutina de entrenamiento variada y disciplinada.

El Dr. Kovacic es un destacado miembro de la comunidad médica en Australia, colaborando con medios como el Journal of the American College of Cardiology y las revistas Vascular Medicine y Cardiovascular Research. Su compromiso con la salud se refleja no solo en su trabajo, sino también en sus hábitos personales para mantenerse en forma.

Cómo encontrar tiempo para ejercitarse

A pesar de tener una agenda ocupada, Kovacic siempre encuentra tiempo para ejercitarse. Trabajando en el Hospital St Vincent como médico, investigador y divulgador, admite que pasa largas horas en su escritorio. Para contrarrestar los efectos de este sedentarismo, utiliza un escritorio de pie, destacando que pasar al menos 90 minutos de pie cada día mejora varios parámetros de salud vascular.

Además, Kovacic se levanta diariamente a las 5:00 a.m. y dedica 50 minutos al ejercicio cuando no tiene compromisos internacionales. Un gimnasio en casa con una bicicleta estática y pesas le permite variar sus rutinas. Cuando no entrena en casa, aprovecha para correr al aire libre o nadar.

La importancia de una actividad física constante

A su rutina de entrenamiento, Kovacic añade 10.000 pasos diarios. “Es importante no ser sedentarios el resto del día, incluso si hacemos ejercicio”, comenta el cardiólogo, subrayando la importancia del movimiento constante para la salud cardiovascular. Además, complementa su rutina con una dieta mediterránea, rica en verduras y pescado, limitando la carne roja a solo una vez cada dos o tres semanas.

Con estos hábitos, Kovacic demuestra que el equilibrio entre ejercicio regular y una dieta saludable es clave para mantener una excelente salud del corazón.