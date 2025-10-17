¿Creo que mi hijo sufre acoso en el colegio? Qué hacer paso a paso

Detectar que tu hijo puede estar sufriendo acoso escolar es angustioso. Actuar pronto y con criterio reduce el daño emocional, físico y académico. Esta guía práctica reúne recomendaciones basadas en las guías oficiales y en ONG especializadas (UNICEF, Save the Children, ministerios autonómicos y estatales) y explica qué hacer desde el primer indicio hasta, si es necesario, acciones legales y de salud mental.

Señales de alarma (qué observar)

Cambios de ánimo persistentes: tristeza intensa, ansiedad, irritabilidad.

Evitación del colegio, quejas físicas frecuentes (dolor de cabeza, estómago) sin causa médica clara.

Pérdida de interés en actividades, bajada en las notas, aislamiento social.

Ropa o material escolar repetidamente roto o desaparecido; mensajes ofensivos en redes o teléfono.

Estas señales y sus explicaciones aparecen en las guías para familias y profesorado de UNICEF y otras instituciones.

Actúa primero en casa: cómo hablar con tu hijo

Escucha sin juzgar. Pregunta con calma, muestra apoyo y valida sus emociones. No culpabilices ni minimices. Evita frases que puedan cerrar la comunicación (“lo superarás”, “era una broma”). Anota datos concretos. Fechas, lugares, nombres, testigos, capturas de pantalla o mensajes (si hay). Esta documentación será esencial. Asegura su seguridad inmediata. Si existe riesgo físico o conductas autolíticas, contacta servicios sanitarios o el 112 y la línea 024 si hay ideación suicida.

Documenta todo (por qué y cómo)

Registrar lo ocurrido ayuda a que el centro active protocolos, facilita la intervención profesional y es prueba si hay que escalar a Inspección o Fiscalía. Guarda:

Capturas de chats, redes sociales, fotografías de daños.

Anotaciones con fechas y descripciones.

Comunicaciones con el colegio (correos, llamadas).

Las guías oficiales subrayan la importancia de la evidencia para activar los protocolos de convivencia.

Habla con el colegio — pasos recomendados

Solicita entrevista con tutor/a y/o dirección y lleva la documentación. Mantén la calma y céntrate en hechos concretos. Pide que activen el protocolo de convivencia / acoso escolar del centro. Los centros están obligados a seguir protocolos autonómicos y estatales. Si el centro no actúa, hay que elevarlo. Registra la respuesta del centro (qué medidas toman, plazos, intervenciones con el agresor y la víctima, seguimiento). Si la respuesta es insuficiente, comunica por escrito a Inspección Educativa de tu comunidad autónoma y pide copia de la actuación. Los protocolos autonómicos describen este cauce.

Cuando hay ciberacoso: medidas extra

No borres pruebas. Guarda capturas con fecha y URL/identificador.

Bloquea o denuncia el contenido en la plataforma (Instagram, TikTok, WhatsApp, etc.). Cada red tiene procesos de denuncia; el centro y la policía pueden colaborar.

Si hay difusión de imágenes íntimas o chantaje, es delito: ponte en contacto con la policía y con servicios jurídicos. Las guías de Save the Children y ministerios recogen estos pasos. Save the Children+1

Salud mental y atención sanitaria

Si notas riesgo de autolesiones o ideación suicida, llama al 112 o a la Línea 024 de atención a la conducta suicida (servicio nacional, 24 h). El Ministerio de Sanidad ofrece este recurso para contención emocional y derivación.

Pide evaluación a tu centro de salud para valoración psicológica/psiquiátrica y derivación a recursos de salud mental del Sistema Nacional de Salud. El protocolo sanitario incluye actuación frente a violencia en la infancia.

Si el centro no actúa: rutas administrativas y legales

Inspección Educativa: presenta una queja formal en la Consejería/Inspección de tu comunidad. Los protocolos autonómicos indican cómo y cuándo elevar los casos.

Denuncia penal o denuncia ante la Guardia Civil/Policía: si hay amenazas, agresiones físicas, difusión de imágenes íntimas, coacciones o delitos, presenta denuncia.

Fiscalía de Menores o Fiscalía de Violencia sobre la Mujer (según el caso) puede intervenir; en supuestos graves se ha visto que la investigación judicial se pone en marcha. Las guías y casos recientes recuerdan la necesidad de documentar y denunciar.

Acompañamiento a la víctima (no sólo medidas disciplinarias)

Protección y acompañamiento emocional: terapia, grupos de apoyo y coordinación con el centro para facilitar la seguridad y vuelta al aula.

Plan de seguimiento: pacta con el colegio medidas concretas (cambio de grupo si es imprescindible, vigilancia en recreos, mediación con profesionales). Las guías oficiales proponen planes de intervención individualizados.

Recursos oficiales y ONG (enlaces y por qué consultarlos)

UNICEF (Guía para familias y prevención del acoso escolar). Orientaciones sobre prevención, detección y actuación.

Save the Children — “Yo a eso no juego” / cursos y guías para familias. Recursos prácticos y formación online.

Ministerio de Sanidad — Protocolo sanitario frente a la violencia en la infancia y Línea 024 de atención a la conducta suicida. Indica cómo actuar desde la salud pública y recursos de emergencia. Consejerías autonómicas (p. ej. Junta de Andalucía, Gobierno de Canarias) : protocolos de actuación y vías de Inspección Educativa. Consulta el protocolo de tu comunidad.

Observatorio de la Infancia / guías regionales: documentos descargables con pasos prácticos para familias y centros.

Modelo de mensaje para comunicarte con el colegio (texto breve)

“Buenos días. Soy [nombre], madre/padre de [nombre del alumno, curso]. Solicito una reunión presencial con tutor/a y/o dirección para informar sobre indicios de acoso contra mi hijo/a (adjunto documentación) y para que se active el protocolo de convivencia. Agradecería que conste por escrito la fecha y las medidas propuestas. Gracias.”

Lleva siempre una copia impresa y envía un correo para dejar constancia.

Preguntas frecuentes

¿Debo retirar a mi hijo del centro?

No es la primera opción salvo que exista un riesgo físico inmediato. Lo prioritario es activar el protocolo del centro y coordinar medidas. Si la situación persiste y no hay protección, valora otras alternativas y consúltalo con Inspección y/o servicios sociales.

¿Cuánto tarda en activarse un protocolo del centro?

Los protocolos varían por comunidad y centro, pero el procedimiento debe iniciarse inmediatamente tras la notificación; exige por escrito los plazos y actuaciones. Si no hay respuesta, eleva la queja a Inspección.

¿Qué hago si es el profesorado quien no actúa o minimiza?

Solicita por escrito la activación del protocolo, conserva copia y, si no hay actuación, presenta reclamación ante Inspección Educativa y, si procede, denuncia formal.

Proteger a un menor frente al acoso escolar exige intervención temprana, documentación, coordinación con el centro y, cuando proceda, la intervención sanitaria o legal. No estás solo: consulta las guías de UNICEF y Save the Children, activa la vía del centro y, en caso de riesgo suicida, contacta 024 o 112. Actuar con información y calma suele ser la vía más eficaz para terminar con el acoso y reparar el daño.