Estoy embarazada: ¿Qué vacunas debo ponerme?

Durante el embarazo, la salud de la madre y el bebé es la principal preocupación, por lo que es fundamental conocer qué vacunas son seguras y recomendadas. A continuación, se detallan las pautas y recomendaciones sobre las vacunas durante la gestación, basadas en las fuentes oficiales españolas.

Las vacunas durante el embarazo no solo protegen a la madre, sino que también brindan protección al bebé. Algunas infecciones pueden tener consecuencias graves para el feto, como malformaciones, parto prematuro o infecciones neonatales. La vacunación adecuada reduce estos riesgos y proporciona inmunidad al bebé antes de su nacimiento.

¿Qué vacunas debo ponerme si estoy embarazada?

1. Vacuna contra la gripe

La vacuna contra la gripe es altamente recomendada durante el embarazo, especialmente durante la temporada de mayor circulación del virus. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por la gripe, como neumonía o hospitalización. Esta vacuna protege a la madre y transmite inmunidad al bebé, que la protegerá durante los primeros meses de vida.

Según el Ministerio de Sanidad de España, la vacuna contra la gripe es segura durante cualquier trimestre del embarazo y es especialmente recomendada para mujeres embarazadas con factores de riesgo o que estén en contacto con personas vulnerables.

2. Vacuna contra la tosferina

La tosferina puede ser especialmente peligrosa para los recién nacidos. Para proteger al bebé, se recomienda administrar la vacuna Tdap (difteria, tétanos y tosferina) entre las semanas 27 y 36 de embarazo, independientemente de si se ha recibido previamente esta vacuna. La madre desarrolla inmunidad, que transmite al bebé a través de la placenta.

El Ministerio de Sanidad recomienda la administración de la vacuna Tdap en el segundo y tercer trimestre del embarazo para reducir el riesgo de tosferina en los recién nacidos.

3. Vacuna contra la hepatitis B

Si la mujer embarazada no ha sido vacunada previamente contra la hepatitis B, es recomendable recibirla durante el embarazo, ya que protege tanto a la madre como al bebé frente a esta infección. Según la Guía de Vacunación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la vacuna contra la hepatitis B es segura durante la gestación y debe administrarse si la mujer no está vacunada previamente.

¿Qué vacunas no debo ponerme si estoy embarazada?

Existen algunas vacunas que deben evitarse durante el embarazo debido a los posibles riesgos para el bebé o la madre.

1. Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola

La vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) está contraindicada durante el embarazo. Esta vacuna contiene virus vivos atenuados, lo que podría representar un riesgo para el feto. Si la mujer no ha sido vacunada previamente o no ha tenido estas enfermedades, debe esperar hasta después del embarazo para recibirla.

El Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III recomiendan evitar la vacuna MMR durante el embarazo debido a los riesgos asociados con los virus vivos.

2. Vacuna contra la varicela

La vacuna contra la varicela, que también es de virus vivo atenuado, no debe administrarse durante el embarazo. Si la mujer no ha tenido varicela o no ha sido vacunada previamente, se recomienda evitar la exposición al virus durante la gestación. La Guía de Vacunación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia establece que la vacuna contra la varicela debe posponerse hasta después del parto.

3. Vacuna contra el papiloma humano

La vacuna contra el VPH no debe administrarse durante el embarazo. Aunque no hay evidencia de que cause daño al bebé, es preferible esperar hasta después del embarazo para recibirla. El Ministerio de Sanidad indica que la vacuna contra el VPH no debe aplicarse durante la gestación, y debe administrarse después del parto, conforme al calendario de vacunación recomendado.

¿Qué debo hacer si necesito una vacuna durante el embarazo?

Si necesitas saber qué vacunas debes recibir durante el embarazo o tienes dudas sobre tu situación, lo más recomendable es consultar a tu médico o ginecólogo. Ellos podrán orientarte según tu historial de vacunación y tu salud general, garantizando que tomes decisiones informadas y seguras. El Ministerio de Sanidad de España siempre subraya la importancia de la consulta médica personalizada para una correcta protección tanto de la madre como del bebé.

La vacunación durante el embarazo es fundamental para proteger tanto a la madre como al bebé de enfermedades graves. Las vacunas recomendadas, como la de la gripe y la tosferina, son seguras y eficaces, mientras que otras, como la MMR, la varicela y el VPH, deben evitarse durante este período. Siempre es fundamental seguir las recomendaciones del médico y consultar las fuentes oficiales para garantizar una gestación saludable.