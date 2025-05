Hablarle a tu bebé a partir de los 15 meses estimula el lenguaje incluso sin mostrarle el objeto

Muchos padres primerizos se preguntan si hablarle a su bebé sirve de algo cuando aparentemente "no entiende nada". La ciencia responde con claridad: sí, hablarle a tu hijo desde temprano es fundamental. Un reciente estudio publicado en la revistaPLOS ONE ha confirmado que a partir de los 15 meses, los bebés pueden aprender nuevas palabras incluso cuando no ven el objeto al que se refieren.

Investigadoras de las universidades de Harvard y Northwestern comprobaron que, a esta edad, los bebés son capaces de construir imágenes mentales de objetos basándose únicamente en el lenguaje y el contexto. Este descubrimiento refuerza la idea de que el lenguaje es una herramienta poderosa de desarrollo cognitivo, incluso antes de que los niños empiecen a hablar.

El experimento: cómo se demuestra que los bebés aprenden palabras sin ver el objeto

El estudio incluyó a 134 bebés divididos en dos grupos de edad: 12 y 15 meses. Durante las pruebas, se mostraron tres objetos visibles de una misma categoría (como frutas) y se les nombró. Después, se mencionó una palabra inventada asociada a un objeto que estaba fuera del campo visual del bebé.

Más tarde, al presentar dos objetos nuevos (uno de la misma categoría y otro no relacionado), se midió hacia cuál dirigían la mirada al escuchar de nuevo la palabra inventada. El resultado fue contundente: los bebés de 15 meses asociaron la palabra con el objeto correcto, aunque nunca lo hubieran visto antes. En cambio, los de 12 meses no lograron hacer esa asociación, incluso con sesiones de refuerzo.

Implicaciones para padres: hablarle a tu bebé es sembrar lenguaje, incluso si no ve lo que nombras

Este hallazgo confirma que, a partir de los 15 meses, los bebés no solo escuchan, sino que comprenden, categorizan e infieren significados basados en el lenguaje. Por eso, hablar con tu hijo o hija, aunque no tengas nada visible que mostrar, es crucial.

Consejos prácticos para estimular el lenguaje de tu bebé:

Habla todo el tiempo: Narra lo que haces, lo que ves o lo que va a pasar. Aunque no entiendan todo, están absorbiendo palabras y estructuras.

Nombra lo que no está presente: Frases como “Papá fue al supermercado” construyen conceptos y relaciones espaciales y temporales.

Usa categorías semánticas: Agrupar palabras por temas (como “animales” o “ropa”) ayuda a organizar la información en su cerebro.

Reduce las pantallas: Las conversaciones reales tienen un impacto que ningún video animado puede reemplazar.

Incluso cuando crees que tu bebé no entiende lo que dices, está aprendiendo. Las palabras que usas hoy se convierten en las raíces del lenguaje de mañana. A partir de los 15 meses, el poder del lenguaje no depende de lo visible: tu hijo está construyendo el mundo con cada palabra que escucha.