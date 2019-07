Los españoles son los europeos que peor hablan inglés

El español medio sabe poco inglés y lo habla menos aún. Es lo que ponen de relieve diferentes estudios que, como el informe EP English Proficiency Index, sitúan a España en los puestos más bajos de Europa en dominio de este idioma. Una posición de desventaja agravada aún más por un nivel de pronunciación deficiente.

Porque una cosa es hablarlo y otra hacerlo correctamente. En concreto, en el último Monitor de Cambridge ‘Europa ante el espejo’ España aparece como el país de Europa que encuentra más difícil la pronunciación, seguido de Italia. En el punto opuesto está Dinamarca para quienes la pronunciación es lo más difícil sólo para un 10%.

La pronunciación es el talón de Aquiles de los españoles y el principal escollo que superar para alcanzar un nivel óptimo que iguale a España a otros países de la UE. Según una encuesta de Cambridge University, el 44% de los españoles reconoce que su nivel de inglés es "bajo" o "muy bajo", y solo uno de cada cuatro afirma tener la fluidez suficiente para poder mantener una conversación en ese idioma.

Una posición de desventaja tiene consecuencias importantes sobre cómo se percibe el inglés de los españoles. “La pronunciación es el modo en el que producimos el habla, es decir, cómo codificamos una idea que queremos expresar para convertirla en lenguaje hablado”, explica Sergio Iriarte, coach de pronunciación inglesa y director y fundador de OS Connect, academia de inglés online con más de 10 años de recorrido. Según Iriarte, si pronuncia bien la persona que escucha va a "descodificar" lo que le dice sin ningún problema. “Y si no pronunciamos bien le va a resultar difícil, muy difícil o simplemente no va a comprender lo que le queremos decir”, destaca.

Desde esta academia destacan que, por mucho inglés que sepa una persona, si no pronuncia correctamente estará poniendo trabas para que la comprendan: “La pronunciación afecta también a nuestra capacidad de comprensión auditiva, e incluso a la comprensión y expresión escritas”. Desde esta escuela, comparten algunos de los motivos que separan a los españoles de un inglés correctamente pronunciado:

1.- Hablar inglés, pronunciar español

El primer error -y más garrafal- es el de asumir una pronunciación española, utilizando el sistema de sonidos españoles. “Si hablamos en inglés con un nativo y pronunciamos utilizando nuestros sistema de sonidos lo menos malo que puede ocurrir es que le cueste trabajo entendernos”, explican desde OS Connect. Si la cosa se da mal es posible que el interlocutor directamente no comprenda lo que le estamos diciendo. “A veces no hay problema porque preguntan de nuevo y se lo repetimos hasta que nos comprenden. Pero en muchos casos, para no interrumpir la conversación, o por corte, se quedan sin preguntarnos y sin comprendernos”, comparten desde la academia.

2. - Tener acento español no es (necesariamente) pronunciar mal

Por otra parte, los españoles rechazan el acento, cuando “tener acento no tiene nada de malo”. De hecho, no existe algo así como hablar sin acento. Puedes tener un acento de Essex, o escocés, o un acento californiano, o un acento español. “Antonio Banderas habla inglés, perfectamente, con un acento español muy bonito”, destaca. Desde OS Connect afirman que es lógico querer aprender a hablar con inglés un acento nativo, pero no es imprescindible para que te entienda sin problemas un nativo inglés o para que te entiendan alemanes, belgas y suecos, por ejemplo, en una reunión de trabajo internacional.

3.- Los errores en la pronunciación

Cuando trabajamos la pronunciación trabajamos cuatro áreas: la producción de sonidos de forma aislada, las palabras, el ritmo y acentuación en las frases y, por último, la entonación. Por lo tanto podemos dividir los tipos de errores según si son, errores en una u otra categoría. Pero de todos estos errores, en general, los más importantes tienen que ver con la producción de los sonidos, según comparten desde OS Connect.

El español tiene cinco vocales y cinco sonidos vocálicos. Esto quiere decir que nuestra boca conoce cinco posiciones para producir esos cinco sonidos. Pues, sin embargo en inglés británico, aunque en el alfabeto hay también cinco vocales, A, E, I, O y U, en el lenguaje hablado hay once sonidos vocálicos sencillos, esto quiere decir que hay once posiciones diferentes. Además, cada una de esas vocales tiene la propiedad de cambiar el significado de una palabra.

4.- Inseguridad

De los miles de alumnos que han pasado por esta escuela no llegan ni al 1% aquellos que habían recibido formación específica y suficiente de pronunciación en inglés en general. Pero ni en la enseñanza reglada, ni tampoco quienes han ido a academias y han estudiado con profesores nativos. “Incluso he visto bastantes profesores nativos que se sienten inseguros a la hora de enseñar pronunciación”, valora el director.

5. Frustración

A los ojos de un español, que tiene un sistema de escritura que coincide casi al 100% con cómo se lee, el inglés es un lío. Por ejemplo, un mismo grupo de letras se pronuncia de forma diferente. Es el caso del grupo de letras "ough", que se pronuncia de siete formas diferentes en estas siete palabras: tough, through, dough, thought, thorough, plough, cough. O hay letras que se escriben y no se pronuncian, como la "b" de "debt" o la "l" de "palm" o "walk". O los homófonos, palabras que se pronuncian del mismo modo: como "cereal" y "serial". O como "write" o "right". “Aparentemente es un lío. Y, por supuesto, si no nos han enseñado cuáles son las reglas, que sí que las hay, lo es más”, afirma Iriarte.

6. Nuestro carácter

Los españoles seguramente tenemos merecida la fama de abiertos o alegres. Pero también es verdad que somos tímidos e inseguros. En general hacemos cualquier cosa antes que hacer el ridículo. Y esto nos perjudica a la hora de aprender a pronunciar. La pronunciación es mucho imitación. “Imitar es, en cierto modo, actuar. Si nos da vergüenza actuar, si nos da corte imitar, no vamos a poder mejorar nuestra pronunciación. Así es que si estamos a solas con un inglés, todavía nos animamos a poner acento. Pero como haya delante un amigo nuestro español...”, afirma el director de OS Connect.

7.- Fuera complejos

Por eso los niños, que en general son más desacomplejados de lo que son los mayores, mejoran su pronunciación rapidísimo. No se cortan, imitan, juegan y lo pillan. Los niños se lanzan a la pronunciación como un juego, asumiendo de manera espontánea y utilizando los fonemas ingleses como los utilizaría un inglés. Es divertidísimo. Y así, en nada que nos demos cuenta, los niños aprenden a hablar inglés pronunciando correctamente.

8.- Hola subtítulos

Tal y como afirman desde OS Connect, la pronunciación y el listening están directamente conectados. Por lo que no es casualidad que las personas que ven series y películas en su idioma original en lugar del doblaje, obtengan mejores resultados en exámenes lingüísticos. Un informe titulado ‘¿TV o no TV? El impacto de los subtítulos sobre las habilidades con el inglés’ concluye que el 58% de la población en los países acostumbrados a la versión original subtitulada se declara capaz de mantener una conversación en inglés mientras que en los países donde reina el doblaje, solo el 32% declara poder hacerlo. En Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca o Países Bajos, 9 de cada 10 ciudadanos prefieren ver programas y películas extranjeras con subtítulos en lugar de doblados, mientras que en Francia, España o Italia, solo el 30% se muestra de acuerdo, en Alemania solo el 20%.