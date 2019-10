¿Qué puedes hacer para conseguir que tus hijos lean?

El inicio de un nuevo curso es un buen momento para introducir a tus hijos nuevos hábitos, uno de ellos puede ser fomentar la lectura. Pilu Hernández, del Pupitre de Pilu es una fiel defensora de que los padres son los que deben inculcar a sus hijos este maravilloso hábito. “Sentarse a leer con ellos es la mejor forma de que se apasionen por la lectura”, dice la maestra.

Aunque con las nuevas tecnologías han aparecido muchas nuevas formas de leer (audiolibros, libros digitales, etc.) es bueno que los pequeños se inicien con libros de papel.

5 tips sobre cómo fomentar la lectura en las familias.

1. Crear la rutina al ir a la cama, desde pequeñitos, momento de leer el cuento. Al principio serán los padres y madres quienes lo hagan y según el niño vaya aprendiendo a leer irá participando hasta llegar a hacerlo él sol

2. Crear el hábito de ir a librerías y si pueden ser de barrio mucho mejor, hay verdaderas maravillas. Enseñarles a ver los libros, ojearlos y que compren el que más les guste.

3. Nuestros hijos deben de vernos leer, lo que sea, pero leer y ya no con los libros electrónicos, no hay nada como el olor de un libro nuevo entre las manos, guiarles a que descubran todo ese mundo.

4. Enséñales que los libros no sólo se pueden comprar, si no que tenemos bibliotecas maravillosas, donde podemos ir a leer y llevarnos un libro si nos hacemos socios.

5. Acostumbrarnos a regalar libros a ellos como cualquier recompensa, en los cumples de los amigos, tratar los libros como un regalo espacial.

Herramientas para que tus hijas lean

1. La herramienta más poderosa para que nuestros hijos hagan las cosas es el ejemplo. Por lo tanto, si ellos ven que habitualmente nosotros tenemos un lugar donde nos sentamos plácidamente y leemos ellos acabarán haciendo lo mismo, no solo al irse a la cama si no también cuando quieran evadirse o pasar un buen rato.

2. Crear un lugar dedicado para ello según edad, que sea cómodo, con luz natural el mayor tiempo del día a ser posible y que tengan acceso a todo sin tener que pedirlo.

3. Descubrirles todo un mundo, desde libros pop-up, hasta libros 3D que se convierten en auténticos carruseles de ensueño, como el maravilloso libro de Alicia en el país de las maravillas para los más pequeños, ... Hasta aquellos sólo pueden leer en la oscuridad. El mundo del libro tiene una gran versatilidad ayudemos a descubrirla.

Desde el Pupitre de Pilu han creado una propuesta de 20 libros divididos por edades:

Cuentos antes de los cuatro años:

Antes de los 4 años los libros que debemos de escoger o ayudar a que ellos escojan son aquellos donde la imagen es la protagonista y así damos rienda suelta a su imaginación, la mente de los niños es increíble...

· El Viaje Cósmico de Saturnino: Saturnio vive en planeta lejano y aburrido. Este libro ayudará a los niños y niñas a desarrollar un pensamiento creativo. Autor: Raúl Bermejo

· El monstruo de colores: El Monstruo de Colores tiene un buen lío con las emociones no sabe qué le pasa, y a través del libro nos enseñará cómo identificar cada emoción. Escrito e ilustrado por: Anna Llenas.

· Por cuatro esquinitas de nada: De una manera muy sencilla se muestra como uno de los personajes es diferente al resto. Este libro es una de las grandes genialidades para trabajar la inclusión real en las aulas. Autor: Jerome Ruillier.

· El Cuento de la Pequeña Oruga Glotona: Relata, a través de preciosas ilustraciones, la historia de una oruga que, a pesar de su reducido tamaño, no podía dejar de comer. Hasta que se convierte en una preciosa mariposa. En ella se trabaja las transformaciones que se producen a lo largo de la vida. Con el libro también se puede comprar marionetas y diferentes juegos. Autor: Eric Carle

Cuentos de 4 a 7 años

Entre los 4 y los 7 años debemos observar al niño y ver su capacidad. Hay niños que tienen mucha facilidad para la lectura y otros no tanto, no pasa nada, cada uno tiene su ritmo. Lo importante es mostrarles el fascinante mundo que esconden los libros. No debemos olvidar que lo más importante en estas edades tempranas es: relacionarse, comunicarse, desarrollar su motricidad, experimentar, manipular y un sinfín de actividades que van más allá de las meramente curriculares.

· La cosa que más duele en el mundo: en este increíble cuento se trabaja “la mentira”. A través de personajes de animales se ejemplifica cómo la mentira es una de las cosas que más daño pueden hacer en el mundo. Autor: Paco Liván, a partir de un cuento popular de Costa de Marfil.

· El secreto de Blef: “bésame si quiero”, de la colección de Blef. A través de un planeta en el que no es obligatorio dar besos hace reflexionar a los pequeños sobre los afectos forzados. Este libro es ideal para trabajar las emociones, y las cosas que no hay que hacer por obligación. Autoras: Teresa Arias y Eva Clemente

· La cebra Camila-Marisa Núñez: Es la historia de una cebra que desobedece a su madre saliendo de su casa, pierde sus rayas y emprende una aventura que le lleva a conocer historias y lugares inolvidables.

· Abrazos de chocolate: A este cuento que le tenemos un especial cariño porque está escrito por una ‘pupitrera’, Sandra Alonso. En él se trabajan los abrazos, algo tan importante y que tampoco practicamos, con ellos las diferentes emociones que sentimos. El respeto y la toma de decisiones referentes a las muestras de cariño, la relación con los abuelos y los nietos, la falta del ser querido... una deliciosa lectura para pequeños y mayores.

Cuentos de 7 a 10 años

Entre los 7 y 10 años los gustos pueden ser muy dispares: desde cómics, hasta pequeñas narraciones. Lo verdaderamente importante es que el niño lea lo que le gusta.

· Las princesas dragón: Esta colección de la editorial SM es otra que los niños devoran. Hay infinidad de princesas: gruñonas, cursis, osadas, alegres y dicharacheras. Una colección llena de aventuras y risas garantizadas. Autor: Pedro Mañas

· Ilumianatomía e iluminaturaleza: libros increíbles de la editorial SM, aparte de trabajar lo que el propio título indica. En El Pupitre de Pilu los recomendamos para pequeños que tienen problemas visuales: aquellos que tienen un ojo dominante no utilizando los dos por igual. Ilumianatomía, incorpora una lupa con tres colores: rojo, azul y verde y en función de la lupa que usemos podemos ver: el esqueleto, los órganos o los músculos.

· Orejas de mariposa: Libro sencillo cargado de sensibilidad, donde nos explica cómo cualquier característica física puede ser motivo de burla. Por ello, es trabajo de los mayores educar a nuestros hijos en el respeto y la tolerancia. Un libro donde nos enseña que nuestras características nos hacen únicos e irrepetibles.

· Fray Perico y su borrico: En el siglo XIX, la llegada de fray Perico y su borrico Calcetín va a poner patas arriba la vida plácida de los frailes de un convento de la ciudad de Salamanca. Cuento de toda la vida de la editorial Barco de Vapor. Autor: Juan Muñoz Martín.

Cuentos para diez-doce años

En esta etapa suelen predominar los libros de aventuras e historias fantásticas en las que se puedan meter cada vez más en la vida del protagonista.

· Invisible: escrito por Eloy Moreno. Increíble historia narrada a través de los ojos de un niño, que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. ¿Quien no ha deseado alguna vez ser invisible?

· Marina: de Carlos Ruiz Zafón, basado en la Barcelona de 1.980. Ideal para pequeños lectores. Una auténtica delicia, para trabajar en el aula n las tertulias diallóicas.

· Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes: colección inspira en 100 hombres famosos y otros no tanto que cambiaron el mundo a través de la confianza en sí mismos.

· Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias, es a partir de 6 años, nosotros lo utilizamos dependiendo del niño, pero no antes de los 8 años.

Cuentos a partir de 12 años

A partir de los 12 años los niños ya tienen los gustos definidos, por lo que su elección puede ser muy variada: bibliografías, periódicos, revistas, novelas, etc.

· Las aventuras de Tom Sawyer: considerada una obra maestra de la literatura, narra las aventuras de Tom, un niño que crece a orillas del Mississippi. Un libro con dos perspectivas: la del adulto y la mirada infantil de Tom. Lectura obligada en cualquier adolescente. Autor: Mark Twain.

· Mujercitas: Narra la historia de cuatro hermanas durante la Guerra de Secesión norteamericana. En ella descubrirán el sentimiento del amor y de los lazos familiares. Autora: Louisa May Alcott.

· El Principito: es un cuento clásico para todas las edades, bien en edades tempranas te lo pueden leer y ya en esta edad leerlo uno mismo, pudiendo buscar el significado de la historia. Libro que admite infinidad de interpretaciones dependiendo del lector y su edad. Autor: Antoine de Saint-Exupéry.

· El diario de Ana Frank: La vida de una niña alemana con ascendencia judía durante el holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna otra lectura obligada.