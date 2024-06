El truco para dormir a tu bebé en brazos sin destrozarte la espalda

Dormir a un bebé en brazos es muy bonito, una experiencia maravillosa… pero después de un tiempo, puede resultar agotador para el padre o la madre. Especialmente para su espalda. Y no sólo puede ser duro físicamente, también mentalmente, pues reconozcamos que a veces desearíamos que se durmiera solito en su hamaca o cuna, y físicamente, porque la espalda sufre mucho con el peso y tanto tiempo de pie. Sobre todo, cuando el bebé va creciendo.

Aunque digan que existe una fórmula mágica para dormir al bebé en trece minutos, no se ha encontrado nada que consiga que se quede dormido de manera tan rápida y cómoda. Sin embargo, se ha descubierto un recurso muy interesante que puedes poner en práctica y proteger así tu espalda. Lo cierto es que el recurso estaba ahí, delante de nuestras narices, pero muchos de nosotros, papás y mamás, nunca fuimos capaces de verlo.

La idea es del enfermero pediátricoArmando Bastida, que ha recomendado esta manera alternativa de dormir a un bebé en brazos en su perfil de Instagram, donde divulga sobre su especialidad. El experto ha bautizado este recurso como “solución para los bebés que tienen altímetro y sensores de movimiento de serie” pensando en todos esos peques recién nacidos que solo se duermen si se sienten en brazos de sus padres y madres mientras les acunan, para lo cual es esencial generar movimiento, lo cual nos lleva a ponernos de pie y pasar horas así con ellos. “Me refiero a aquellos bebés que no solo necesitan brazos para dormirse, sino que necesitan que haya cierto movimiento repetitivo de balanceo, y a aquell@s que no solo necesitan brazos y balanceo, sino que necesitan que mamá y/o papá, estén de pie... porque si están sentados, al parecer, no sirve”, reflexiona Bastida al respecto.

Dormir a un bebé no es tarea fácil, pero es más complicada si cabe con este tipo de bebés y, como decíamos antes, muy cansada, agotadora incluso. El propio enfermero pediátrico así lo reconoce: “Con el sensor de movimiento y el altímetro activados, conseguir que bebé se duerma puede llegar a ser agotador, porque sí, durante el día te lo pones en el portabebé y tira, pero por la noche... eso de cogerlo/a en brazos y darte cuenta de que te pide paseo puede ser una de las peores ‘torturas’ conocidas”, dice.

La solución que comparte Bastida para generar movimiento sin estar tanto tiempo de pie y proteger nuestra espalda, es engañar a los bebés que necesitan las condiciones descritas para dormirse con ayuda de la pelota de pilates. Sí, la misma que tanto usó la madre durante el embarazo (sobre todo en el primero), y que luego has dejado un poco abandonada en casa, o incluso tienes sin aire en el trastero, donde el resto de las cosas de fitness, llenas de polvo.

Pues bien, rescata la pelota de pilates, ponla a punto y prueba a dormir a tu bebé en brazos sentada en ella. Seguirá siendo dura la tarea, pero la espalda dejará de sufrir de la misma forma que lo hace cuando te pones de pie con tu peque. Y así podrás, como recalca el enfermero pediátrico, “soportar mejor esos momentos de movimiento y espera, sin necesidad de ir caminando por toda la casa”.

Es decir, gracias a este recurso de la pelota de pilates podrás “dormir a tu bebé con la comodidad de estar sentado/a en un punto más o menos fijo”, concluye el pediatra. Con y los habituales trucos para dormir a un bebé, deberíamos tenerlo más fácil.