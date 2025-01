Absuelto un acusado de agresión sexual y maltrato: la duda razonable favorece al procesado

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente y maltratar a su pareja entre 2016 y 2018 debido a la falta de pruebas suficientes.

Los magistrados han tomado esta decisión amparándose en el principio jurídico in dubio pro reo, que establece que la duda razonable debe resolverse en favor del acusado.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la sentencia subraya que el testimonio de la denunciante "no cumple con el parámetro de la credibilidad objetiva porque no está suficientemente corroborado". La Sala destaca que, aunque existen posibles datos de corroboración, estos "no se han aportado al juicio".

Entre las carencias identificadas, los magistrados mencionan la ausencia de testigos clave, como familiares o compañeros de trabajo de la denunciante. Además, indican que el relato de esta última "modificó en parte las acusaciones iniciales", lo que afecta a la consistencia de su declaración.

"No es que dudemos del testimonio de la víctima, que parece revestido de cierta persistencia y verosimilitud", señala el tribunal. "Es que no está suficientemente corroborado con la claridad exigible en un procedimiento penal".

Los jueces afirman que, tras analizar las pruebas presentadas, no lograron obtener "una convicción de culpabilidad del acusado, más allá de esa duda razonable". En consecuencia, han decidido absolverlo de los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones que se le atribuían.

La sentencia todavía no es firme, ya que se puede presentar un recurso ante el TSXG.