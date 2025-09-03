Un accidente múltiple con 7 vehículos implicados deja dos personas heridas en Vigo

Un accidente múltiple registrado a primera hora de este miércoles en Vigo se saldó con dos personas heridas leves y un total de siete vehículos afectados. Según informó el 112 Galicia, ambas víctimas fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, sin que fuese necesario su traslado a un centro hospitalario.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 08:00 horas, cuando el sistema de emergencias E-Call de uno de los turismos implicados activó el aviso automático, señalando la colisión en el kilómetro 10 de la VG-20, a la altura de Beade.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se movilizó de inmediato al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Vigo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a efectivos de Protección Civil, que acudieron al punto para asegurar la zona y prestar asistencia a los afectados.

De acuerdo con la información facilitada por los equipos de emergencia, se confirmó que además de los dos heridos leves, otras cinco personas salieron ilesas del choque.