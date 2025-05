Así es el festival con cartel secreto de Galicia que ha agotado todas sus entradas

Hay lugares que parecen pensados para el silencio. Para escuchar el discurrir del agua entre las rocas y la arena, el susurro del viento entre los árboles o el eco lejano de una voz que entona una canción. La Isla de San Simón es uno de esos sitios. Suspendida entre la historia y el mar, este islote gallego se transforma cada verano en escenario de uno de los festivales más insólitos de Europa: el Sinsal SON Estrella Galicia. Un festival sin cartel conocido, sin aglomeraciones, sin ruido innecesario, donde lo inesperado es parte de la experiencia. Y donde las entradas vuelan incluso antes de saber a quién se va a escuchar.

Este 2025 no ha sido la excepción. Los abonos se agotaron en apenas unas horas, un ritual que se ha convertido en costumbre para quienes conocen el valor de esta cita casi única. A cambio, los rezagados tendrán una nueva oportunidad este jueves 15 de mayo a las 12.00 horas, cuando se abrirá la venta de entradas por jornada a través de la plataforma Enterticket. Podrán elegir entre tres fechas: viernes 25, sábado 26 o domingo 27 de julio.

Un festival que se navega

Quien desee asistir a Sinsal debe, primero, embarcarse. La única forma de acceder es a bordo de los barcos que la organización pone a disposición del público, zarpando desde el puerto de Vigo o desde el Centro de Interpretación de Rande (Meirande). El billete incluye el transporte de ida y vuelta y varía en precio según el punto de embarque y la edad del asistente.

Una vez en la isla, el visitante descubre que el verdadero cartel lo compone la atmósfera: música contemporánea bajo árboles centenarios, artistas venidos de África, Asia, Europa o América, y un público que escucha con la calma de quien ha dejado atrás la prisa. El nombre de los artistas se revela sólo cuando comienza el concierto, y esa sorpresa es ya parte del encanto.

Música entre ruinas, memoria y mar

San Simón y su hermana, San Antón, están unidas por un pequeño puente. En este paraje que fue lazareto en el siglo XIX y campo de concentración tras la Guerra Civil, se levanta ahora un escenario de reconciliación cultural. El festival no es únicamente un vehículo de creación musical, representa también una invitación a redescubrir la historia, la poesía y la memoria de un lugar único.

No en vano, Sinsal SON Estrella Galicia no busca ser multitudinario ni estridente. Es, más bien, una celebración íntima de lo sonoro, lo inesperado y lo bello. Una isla que escucha y que hace escuchar. Un festival que se reserva el derecho a no revelar nada... y aun así, a ser esperado con impaciencia cada verano.