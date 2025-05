Así es el pueblo de Galicia que no te puedes perder este mes de mayo

Ribadavia es uno de esos lugares que parecen sacados de la historia; una especie de cuento empedrado, de relato de colores, de verdes y de grises que se suceden desde el pasado hasta el presente.

Antigua capital del Reino de Galicia, corazón del Ribeiro y custodio de una de las juderías mejor conservadas del país, este pueblo ourensano es, sin lugar a dudas, uno de los destinos que no pueden faltar en la agenda de cualquier viajero en mayo. ¿El motivo? La celebración de la Feira do Viño do Ribeiro, una cita que mezcla tradición, sabor y patrimonio bajo el sello de Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Situada a orillas del río Avia -de ahí su nombre-, Ribadavia se despliega a través de un casco histórico de gran valor, con callejuelas de piedra gris enmohecida en el otoño, plazas que surgen como un pulmón en mitad de las arterias, y una arquitectura que conduce a ese pasado de otra época. Una que hizo de la villa, entre los siglos XII y XV, punto estratégico del Reino de Galicia, tanto por su importancia política como por la riqueza que generaba el cultivo de la vid en las laderas de O Ribeiro.

El barrio judío

Uno de los grandes tesoros de Ribadavia es su barrio judío, que se conserva con un grado de autenticidad difícil de encontrar. En el siglo XIV la población hebrea superaba los 1.500 habitantes, lo que la convirtió en una de las comunidades judías más relevantes del noroeste peninsular. Sus miembros fueron pieza clave en la expansión del vino ribeiro, perfeccionando técnicas agrícolas, desarrollando redes comerciales y asentando la cultura del viñedo en terrazas o socalcos que siguen modelando el paisaje.

El visitante que recorre hoy la Rúa da Xudería, la Praza Maior o la Praza da Madalena se encuentra con un trazado medieval intacto: viviendas con soportales donde se situaban los antiguos mercados, balcones de madera voladizos, y símbolos grabados en las piedras que remiten a épocas en las que convivían diferentes credos y culturas.

Festa da Istoria. Turismo de Galicia

En pleno centro, el Centro de Información Xudía de Galicia, ubicado en el Pazo dos Condes, ofrece una cuidada exposición con objetos y documentos de la época, como trajes de boda judíos o la réplica de una menorá medieval. Esta institución sirve de puerta de entrada a un legado que Ribadavia mantiene vivo también gracias a la Festa da Istoria, que se celebra en agosto y que recrea con todo lujo de detalles la vida en la villa medieval.

Más que vino

La visita a Ribadavia no puede dejar fuera la fortaleza de los Sarmiento, un castillo del siglo XV que ofrece una de las mejores vistas del valle del Avia. Aunque en estado de ruina parcial, sus muros siguen hablando de linajes nobles, guerras y pactos históricos. La entrada incluye también el acceso al centro de interpretación judía.

El recorrido por la villa permite descubrir iglesias románicas y góticas como la de Santiago, Santa María, San Juan o San Francisco, algunas convertidas en espacios culturales. Y entre iglesia e iglesia, bares y tabernas donde aún se sirve vino en “cunca”, directamente del barril.

Iglesia de San Juan. Wikipedia

Además, Ribadavia ofrece una agradable ruta peatonal que bordea el río Avia entre viñedos y bosques, ideal para un paseo hacia el final de la jornada. El entorno es también perfecto para pequeñas excursiones a bodegas cercanas, como Pazo de Toubes o Viña Costeira, donde es posible realizar visitas guiadas y degustaciones.

Una feria con alma de pueblo

El gran acontecimiento que convierte a Ribadavia en epicentro enogastronómico de Galicia cada mes de mayo es su Feira do Viño do Ribeiro, que este año se celebra desde hoy, 1 de mayo, hasta el próximo día 4. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, la fiesta reúne a decenas de bodegas que presentan sus mejores vinos, con una programación pensada para todos los públicos.

La Feira do Viño do Ribeiro Feira do Viño

El evento arranca con el pregón inaugural, y a partir de ahí se sucederán catas populares, catas comentadas con sumilleres, obradoiros (talleres) de cocina con chefs gallegos de renombre como Gabriel Quispe Peña, Begoña Vázquez o Álvaro Villasante, y sesiones de coctelería y cocina infantil para los más pequeños. Todo ello acompañado por conciertos, pasacalles tradicionales y espectáculos con música gallega.

La feria es también un escaparate para el vino Ribeiro Tostado, una rareza de color ámbar, dulce y de limitada producción, ideal para probar con postres. La Denominación de Origen Ribeiro, una de las más antiguas de España, tiene sus raíces en la llegada de las primeras cepas en época romana y en la labor de los monjes del monasterio de San Clodio y Oseira, grandes impulsores del cultivo del vino en la zona.

Por estos y otros motivos, este mayo Ribadavia es el lugar de Galicia que no uno no se puede perder. Ya sea para descubrir una de las juderías mejor conservadas de Europa, para pasear entre viñedos centenarios o para brindar en una de las ferias del vino con más historia y tradición.