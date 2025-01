Las cabalgatas de Reyes iluminarán las principales ciudades gallegas

Magia sobre ruedas

La Cabalgata de Reyes de A Coruña partirá a las 18:00 horas desde la Ronda Camilo José Cela, en el barrio de Monelos. El recorrido discurrirá por la Avenida de Monelos, Alcalde Pérez Ardá, Avenida Fernández Latorre, Costa da Palloza, Linares Rivas, Plaza de Ourense, Cantones y Marina, finalizando en la Plaza de María Pita, donde los Reyes saludarán a los niños desde el balcón del Palacio Municipal. Este año, la temática invernal contará con 13 carrozas, seis municipales y siete de patrocinadores, además de seis trenes y 18 espectáculos de animación. Los figurantes estarán vestidos con indumentaria inspirada en el cielo y las estrellas, en homenaje al 40 aniversario de la Casa de las Ciencias y su planetario.

Espectáculo y tradición

En Santiago de Compostela, la cabalgata arrancará a las 17:30 horas en la praza de Nosa Señora da Mercé, en el barrio de Conxo. Desde allí, recorrerá la avenida de Ferrol, Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, rúa de República do Salvador, rúa do Hórreo y praza de Galicia, finalizando en la emblemática praza do Obradoiro.

Este año, la cabalgata contará con cinco carrozas y una participación de unas 300 personas, incluyendo compañías de diversas partes de Galicia y Europa. Actuaciones de magia, danza, música y acrobacias serán el plato fuerte de esta fiesta, que también contará con un concierto del grupo de música infantil María Fumaça, y una chocolatada para los asistentes.

Tras la cabalgata, los Reyes Magos recibirán a los niños en el Pazo de Raxoi, donde se podrán hacer fotos con ellos y disfrutar de un ambiente festivo que combina tradición y modernidad.

Caramelos y sorpresas

En Ourense, la cabalgata de Reyes se celebrará el 5 de enero a partir de las 18:00 horas, con salida desde la estación detren y un recorrido que llevará la comitiva hasta la Plaza Mayor. Durante el trayecto, los Reyes Magos estarán acompañados de varias carrozas y grupos de animación, que llenarán de color y alegría las calles del centro de la ciudad.

El recorrido abarcará algunas de las principales arterias de la ciudad, incluyendo la rúa de Progreso, la rúa do Paseo y la praza Maior, donde los asistentes podrán disfrutar de la tradicional lluvia de caramelos, que se repartirán a lo largo del recorrido. La cabalgata contará con la participación de compañías locales que ofrecerán diversas actuaciones, además de la ya esperada presencia de los Reyes Magos en su recorrido hacia el corazón de la ciudad.

En esta edición, la organización también ha previsto espacios para personas con movilidad reducida, asegurando que todos puedan disfrutar del evento de manera accesible. Tras la cabalgata, se ofrecerán actividades en diversos puntos de la ciudad, y los Reyes recibirán a los niños y niñas en la Plaza Mayor para que puedan entregarle sus cartas.

Atentos al tiempo

Aunque los detalles específicos de la cabalgata de Vigo aún no están confirmados debido a las condiciones meteorológicas, el alcalde Abel Caballero ha asegurado que se celebrará el evento, adaptándose a las previsiones del tiempo. Entre las opciones barajadas, se encuentra una cabalgata estática en la Avenida Castelao de 11:00 a 15:00 horas, o bien un recorrido tradicional a partir de las 18:00 horas, con once carrozas inspiradas en los cuentos clásicos de la Navidad.

La decisión final sobre el formato de la cabalgata se tomará en función de la meteorología, por lo que se recomienda estar atento a las actualizaciones oficiales de la ciudad.

El cartel que ha dado de qué hablar

En Oleiros, la cabalgata también es un evento destacado, pero este año ha generado algo de controversia debido al cartel anunciador. El diseño, con colores rojo, amarillo y lila, ha sido interpretado por algunos como un guiño a la república.

Para el fin de semana de Reyes, se espera un cambio en el patrón meteorológico, con lluvias moderadas que afectarán especialmente al norte y oeste de España, incluida Galicia. Aunque las temperaturas mínimas serán suaves, el viento podría ser fuerte en varias áreas, lo que podría influir en los horarios y recorridos de las cabalgatas.

Se recomienda consultar las actualizaciones locales y las redes sociales oficiales de los ayuntamientos para obtener la información más actualizada sobre horarios y posibles cambios en las actividades programadas.