Cuatro detenidos en una operación antidroga en el área metropolitana de A Coruña

La Guardia Civil de Arteixo ha detenido a cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en el área metropolitana de A Coruña y que ha culminado con la incautación de varios tipos de estupefacientes y dinero en efectivo.

La investigación, según informa Europa Press, comenzó en febrero de este año en la localidad de Meicende (Arteixo), tras la detención de un individuo dedicado a la venta activa de drogas en la zona.

Este primer arresto fue clave para descubrir una red más compleja, permitiendo a los agentes identificar tanto al suministrador de drogas, residente en Culleredo, como a la principal proveedora, una mujer de A Coruña.

Durante la fase final de la operación, ejecutada en septiembre, la Guardia Civil llevó a cabo registros en distintas localizaciones. Objeto de las investigaciones fueron una vivienda y un bajo en la ciudad de A Coruña, así como otro domicilio en Culleredo. Allí, los agentes intervinieron un total de 1.332 gramos de cocaína, 507 gramos de MDMA, 210 pastillas de éxtasis, 6.630 euros en efectivo, dos vehículos y varios teléfonos móviles.

Como resultado de la operación, tres de los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión.