Estabilizado un incendio en Galicia tras arrasar 850 hectáreas

El incendio forestal declarado este sábado en la parroquia de Casaio, en el municipio orensano de Carballeda de Valdeorras, quedaba estabilizado a las 21.28 horas de esta última noche tras calcinar una superficie estimada de 850 hectáreas.

Así lo ha confirmado la Consellería de Medio Rural en su informe de esta mañana, en el que precisa que la evolución de las llamas, favorecida por el trabajo de los equipos de extinción, permitió dar por controlada la situación después de más de 24 horas de lucha contra el fuego.

El incendio se inició en torno a las 14.56 horas del sábado y avanzó con rapidez debido a las fuertes rachas de viento que complicaron las labores de los equipos desplegados en la zona.

Durante la jornada del domingo, la situación seguía siendo crítica, pero finalmente las condiciones meteorológicas mejoraron y, junto a la intensa actuación de los servicios de emergencia, se logró estabilizar el perímetro.

Para combatir las llamas se movilizó un amplio dispositivo: 5 técnicos, 30 agentes, 45 brigadas, 32 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones, además de un gran despliegue de personal especializado.

Estos esfuerzos resultaron determinantes para contener un fuego que se convirtió en el único activo en Galicia tras el trágico mes de agosto en el que la comunidad vivió una de las peores olas de incendios de su historia.

La Consellería do Medio Rural recuerda que la ciudadanía dispone del teléfono gratuito 085 para alertar de cualquier incendio forestal, así como de un número anónimo, el 900 815 085, destinado a denunciar posibles actividades incendiarias. Además, la evolución de los grandes fuegos puede consultarse en la cuenta oficial @incendios085 en la red social X (antiguo Twitter).