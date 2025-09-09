Este es el reparador balneario gallego escogido por María Castro para desconectar

Casi sin saberlo, las aguas de Mondariz parecen brotar de algún lugar más hondo que la tierra, tal vez de un espacio dedicado a la memoria. A fin de cuentas, entre el susurro del vapor y los rumores de los que brota el manantial, llevan siglos fluyendo, creando un refugio en el tiempo se para y el cuerpo se abandona a su descanso. No resulta extraño que María Castro, una de las actrices gallegas más reconocidas dentro y fuera de su tierra, haya elegido este rincón para entregarse al arte de desconectar.

El Balneario de Mondariz, en Pontevedra, es más que un complejo termal: es un mito del termalismo europeo. Sus aguas, declaradas de Utilidad Pública en 1873, fueron descubiertas por sus propiedades curativas mucho antes de convertirse en un destino de lujo.

La historia se remonta a los hermanos Peinador, que a finales del siglo XIX convirtieron el lugar en un centro de peregrinación para agüistas de toda España. A día de hoy, su prestigio sigue intacto, como demuestra la mención especial recibida en los premios Wellness Experience, que lo sitúan entre los mejores balnearios de Europa.

Un lugar con historia y glamour

Mondariz-Balneario, con apenas 2,5 kilómetros cuadrados —el municipio más pequeño de España—, concentra una de las joyas patrimoniales y naturales de Galicia. Por aquí pasaron ilustres visitantes como Castelao, Wenceslao Fernández Flórez o Isaac Peral.

El propio José de Echegaray, Nobel de Literatura, lo definió como “el Palacio de las Aguas”. Su Gran Hotel, con majestuosas escalinatas y hasta 250 habitaciones, llegó a alojar a personajes como Rockefeller o la infanta Isabel de Borbón.

Los ecos de esa Belle Époque aún se perciben en cada rincón del balneario, que combina recuerdos del pasado con modernas instalaciones de hidroterapia y spa. Para quienes buscan un descanso activo, el entorno ofrece además rutas hacia enclaves como el castro de Troña o el castillo de Sobroso, y propuestas gastronómicas que pasan por las ostras de Arcade o la lamprea de Tui.

María Castro, una actriz con raíces gallegas

Nacida en Vigo en 1981, María Castro es una de las intérpretes más populares de la televisión española y una artista versátil formada en gimnasia rítmica, danza y magisterio.

Su papel en Sin tetas no hay paraíso la catapultó a la fama nacional tras sus inicios en la Televisión de Galicia, y desde entonces ha trabajado en teatro, cine y televisión en producciones como Tierra de lobos, Vive cantando o Amar es para siempre. Reconocida con un premio Ondas en 2009, también ha desarrollado una faceta como presentadora y modelo.

En lo personal, María ha formado una familia junto al actor José Manuel Villalba, con quien tiene tres hijas. En medio de una agenda intensa y de la exposición mediática, no sorprende que encuentre en lugares como Mondariz un espacio para recuperar la calma y la energía.

Un lugar reparador

Las aguas de Mondariz, ricas en calcio, magnesio y bicarbonato, ayudan a depurar el organismo y aliviar dolencias cutáneas y digestivas. Pero más allá de la ciencia, su poder reside en la experiencia: el silencio de los jardines, la majestuosidad del hotel y la sensación de formar parte de una tradición centenaria de descanso y salud.

En ese entorno, María Castro se suma a la larga lista de nombres que, antes que ella, buscaron refugio en estas aguas reparadoras. Mondariz sigue siendo un lugar donde prima el descanso mientras que el relato avanza al ritmo pausado de la naturaleza.