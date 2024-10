El evento de terror más esperado de Galicia: de ‘Apocalipsis Zombi’ a la ‘Ouija’

El maestro del suspense H.P. Lovecraft dejó escrito que "el terror es el más poderoso de los sentimientos". Algo de razón debe tener si se considera que, a veces, este miedo irracional puede llegar a ser buscado. Especialmente en la antesala de Halloween. Es el caso del QuiMedo, fiesta que tiene lugar en el sábado más próxima a esta celebración y cuya quinta edición convertirá mañana a la localidad lucense de Quiroga en un auténtico “túnel del terror” para el que se han apuntado más de 1.200 personas.

Una cifra que demuestra que en apenas un lustro este evento del terror ha ganado una enorme popularidad en la región, hasta el punto de cubrir el cupo previsto con dos días de antelación. No obstante, aún habrá una última oportunidad para los rezagados que quieran vivir un día terrorífico: un pequeño número de entradas se pondrá a la venta el propio día del evento, mañana, 26 de octubre, dos horas antes del inicio del recorrido.

Una experiencia terrorífica por el casco urbano

El QuiMedo no es un evento cualquiera. Se trata de un recorrido inmersivo por el casco urbano de Quiroga y Pacios de Mondelo, donde los participantes atraviesan un túnel del terror compuesto por nueve casas, cada una con su propia temática escalofriante.

Cada casa está ambientada con una decoración macabra y cuenta con la participación de más de un centenar de voluntarios, debidamente caracterizados para cumplir con una única misión: sembrar el terror entre todos aquellos que se atrevan a cruzar sus puertas.

No solo dentro de las casas acecha el miedo. El trayecto entre una y otra puede estar plagado de sorpresas, haciendo de la experiencia una auténtica prueba para los nervios de los más valientes.

Nueve casas, nueve temáticas terroríficas

Los organizadores ya han revelado los nombres y temáticas de las nueve casas del terror, anticipando lo que los participantes podrán encontrar. La primera parada será "La Pirámide", un homenaje a la Casa de la Momia de la edición anterior. En esta ocasión, los visitantes entrarán en la cámara funeraria de una gran pirámide, enfrentándose a la posibilidad de que el faraón no esté tan muerto como debería.

Imagen de una de las casas. Redes sociales QuiMedo

La segunda casa es “La Jungla”, un escenario inédito donde los animales se rebelan contra la deforestación causada por los humanos. La tercera, "El Barco Pirata", recrea la historia de unos piratas malditos que custodian su tesoro eternamente.

Otra novedad en cuanto a ubicación es la cuarta casa, “Apocalipsis Zombi”, en la que los participantes deberán evitar una revuelta de presos zombis mientras la policía lucha por mantener el control.

Uno de los momentos más intensos llegará con la quinta casa: "La Casa de las Torturas", inspirada en las brutales prácticas de la Edad Media. Esta es la única atracción que los organizadores no recomiendan a menores ni a personas sensibles debido a su alto nivel de realismo y terror.

La sexta casa, "La Casa de las Brujas", promete convertir las peores pesadillas en realidad. Por su parte, la séptima casa toma como referencia el popular videojuego "The Last of Us", desafiando a los asistentes a ayudar a un padre y su hija a escapar del virus 'infected'.

Para los amantes del cine, el "Cine de Terror", la octava casa, invita a vivir la experiencia de estar dentro de una película de miedo. Y, finalmente, el recorrido culmina con "La Ouija", una casa donde el famoso tablero de espiritismo parece ser solo un juego… hasta que deja de serlo.

Actividades y fiesta para todos

El evento no solo atraerá a los amantes del terror. El pabellón municipal, punto central de las actividades del QuiMedo, abrirá sus puertas a las siete de la tarde. Allí, el líder de cada grupo podrá recoger las pulseras que les permitirán acceder a las casas, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta infantil abierta a todos, sin necesidad de inscripción previa.

El recorrido por las casas del terror comenzará oficialmente a las nueve y media de la noche. Durante tres horas, los participantes deberán seguir un mapa diseñado por la organización para evitar aglomeraciones en las entradas de las casas.

Una vez completado el recorrido, y con los nervios aún a flor de piel, todos los asistentes podrán reunirse nuevamente en el pabellón municipal para la Quimedo Fest, una fiesta amenizada por los DJ Mavi Krueger y Adri Díaz Jason, quienes pondrán el broche final a esta intensa y terrorífica jornada.

Con nueve casas temáticas, decenas de sorpresas y una fiesta final, el QuiMedo V se perfila como un evento que promete poner a prueba los miedos más profundos de todos los que se atrevan a participar. ¿Estás listo para enfrentarte a tus peores pesadillas?