Un falso aviso de bomba provoca momentos de tensión en la Facultad de Informática de A Coruña

La Facultad de Informática de A Coruña, situada en el campus de Elviña, vivió este miércoles unos minutos de tensión e incertidumbre después de que un hombre entrara en el edificio asegurando que portaba una bomba. Su afirmación, que finalmente se confirmó como falsa, generó alarma entre el alumnado y el personal docente, que desalojaron el centro siguiendo las indicaciones de seguridad.

Según informaron fuentes del rectorado consultadas por Europa Press, el individuo —afectado por un brote relacionado con problemas de salud mental— accedió al interior de la facultad lanzando la amenaza de que hacía estallar un artefacto explosivo. El propio hombre afirmó llevar una bomba, algo que quedó descartado tras la intervención policial. Una ambulancia del 061 lo trasladó posteriormente para recibir atención sanitaria especializada.

Desalojo inmediato y despliegue policial

En el momento en el que se produjo la amenaza, la facultad activó los protocolos de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes policiales que procedieron a asegurar la zona, mientras estudiantes y personal abandonaban el edificio de manera ordenada.

“El hombre entró gritando que tenía una bomba y enseguida vimos salir a la gente”, relató un alumno que se encontraba en el interior en ese momento. La comunidad universitaria vivió instantes de inquietud hasta que los efectivos desplazados comprobaron que se trataba de una falsa alarma y que no existía peligro alguno.

Las autoridades confirmaron que el individuo no portaba ningún tipo de artefacto ni representaba un riesgo real para las personas presentes, aunque su comportamiento desencadenó una intervención preventiva que se desarrolló con rapidez y sin incidentes adicionales.

Normalidad recuperada tras el susto

Tras descartar cualquier amenaza, la actividad en el campus pudo reanudarse con normalidad. La Universidade da Coruña agradeció la colaboración del alumnado, del profesorado y de los equipos de emergencia.