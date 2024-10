Galicia envía un helicóptero de rescate a Levante para colaborar en las tareas de salvamento

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado el envío inmediato de uno de los dos helicópteros de salvamento dependientes del Gobierno gallego a las zonas afectadas por la DANA en el Levante.

Tras mantener contacto con sus homólogos en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Carlos Mazón y Emiliano García-Page, respectivamente, el presidente gallego ha confirmado que el helicóptero 'Pesca 1', con base en Vigo, está ya preparado para partir hacia el Levante y colaborar en los trabajos de rescate.

Rueda ha detallado que, a través de mensajes intercambiados durante la pasada noche, pudo conocer la preocupación de ambos presidentes autonómicos por la situación en sus territorios, donde la DANA ha dejado importantes destrozos e inundaciones.

“Los dos me dijeron que estaban muy preocupados y muy atentos. Esta mañana la verdad es que aún no he podido hablar con ellos”, ha apuntado Rueda a preguntas de los medios a su llegada a un acto en Santiago.

“Afortunadamente, ha dejado de llover, lo cual alivia en algo la situación”, indicó Rueda en su llegada a un acto en Santiago, donde explicó que el helicóptero podría comenzar a operar esta misma tarde en la zona de emergencia, con capacidad para rescatar hasta diez personas de manera simultánea.

El presidente de la Xunta ha lamentado una cifra de víctimas “tremenda, mucho más de lo que se esperaba”.

“Ayer se hablaba de seis o siete desaparecidos, pero ahora se estima que más de 50 víctimas. La situación parece tremenda, lo que estamos viendo, y esperemos que no vaya a más, pero las perspectivas no son nada buenas”, ha destacado.

Llamadas desde Galicia

Por otra parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, confirmó esta mañana en un acto en Vigo que el CIAE 112-Galicia recibió seis llamadas de gallegos preocupados por familiares o amigos en Levante que no podían contactar con los servicios de Emergencia debido a la saturación de las líneas.

Cinco de estas llamadas fueron derivadas al 112 de la Comunidad Valenciana, mientras que la sexta fue enviada al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil.