Galicia impulsa un proyecto pionero para medir el impacto real de terapias innovadoras en pacientes con degeneración macular

Galicia pondrá en marcha la evaluación de tratamientos sanitarios mediante un proyecto innovador que medirá el impacto real de las terapias en pacientes con degeneración macular asociada a la edad, una patología que afecta a más de 40.000 personas en la comunidad y que constituye la principal causa de ceguera en mayores de 65 años.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió con el director ejecutivo de Roche Pharma Internacional, Padraic Ward, para perfilar la puesta en marcha de esta iniciativa en el sistema público de salud gallego.

La colaboración permitirá aplicar herramientas digitales y sistemas avanzados de medición de resultados en salud, con el objetivo de transformar la atención a los pacientes y ofrecer un seguimiento más preciso y personalizado. Según el gobierno gallego, a través de esta estrategia, la Consellería de Sanidade busca reforzar la gestión clínica y mejorar la toma de decisiones en materia asistencial.

El acuerdo contempla, además, la posibilidad futura de poner en marcha cribados poblacionales basados en inteligencia artificial, programas de formación en investigación oftalmológica para profesionales sanitarios, y soluciones digitales que faciliten la asistencia domiciliaria a los pacientes afectados.

La iniciativa también apunta a reforzar las capacidades de los hospitales públicos gallegos en investigación clínica, con especial atención a oftalmólogos, enfermería, farmacéuticos hospitalarios, coordinadores de investigación y gestores de datos, así como al impulso de nuevas unidades especializadas.

Al término del encuentro, Alfonso Rueda agradeció a Padraic Ward su interés en establecer “acuerdos pioneros” que sitúen a Galicia en la primera línea de la innovación sanitaria.