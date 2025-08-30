Galicia mantiene bajo control ocho incendios forestales tras la peor ola del siglo

Galicia afronta el cierre de agosto con un respiro. La Consellería de Medio Rural ha confirmado que todos los fuegos declarados en las últimas semanas permanecen bajo control, hasta un total de ocho, repartidos principalmente en la provincia de Orense y uno en Lugo. No hay incendios activos en este momento, lo que permite dar por contenida la ola más devastadora que ha sufrido la comunidad en lo que va de siglo.

El fuego dejó un rastro de destrucción con más de 80.000 hectáreas arrasadas. El más grave, en Larouco, calcinó 30.000 hectáreas a lo largo de diez municipios, marcando un récord histórico en Galicia. También el de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que afectó a 19.000 hectáreas y alcanzó a varios ayuntamientos vecinos. Otro de los grandes incendios, el de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia-Gudín, se extendió por 17.000 hectáreas, mientras que el de A Mezquita superó las 10.000.

En Carballeda de Valdeorras ardieron 5.300 hectáreas; en Carballeda de Avia, 3.296; en Vilardevós, 2.418; en Maceda, 3.500; y en Montederramo, 120. En Lugo, el de A Pobra do Brollón se saldó con unas 900 hectáreas quemadas, aunque ya no supone peligro para las viviendas próximas.

El dispositivo de extinción desplegado fue de una magnitud inédita en Galicia: decenas de técnicos, centenares de brigadas y agentes, más de un centenar de motobombas y decenas de medios aéreos, con la participación destacada de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En A Mezquita también colaboraron medios portugueses por la proximidad de las llamas a la frontera.

La Xunta subraya que, pese a que la situación está controlada, será necesario mantener la vigilancia en los próximos días para evitar rebrotes.