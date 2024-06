Galicia ofrecerá a 153 MIR de último año cubrir vacantes en verano

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha transmitido hoy su decepción por la mala planificación de la formación MIR por parte del Gobierno de España, y ha destacado que el modelo gallego de planificación del verano permitirá garantizar la asistencia sanitaria frente a la inacción del Ministerio de Sanidad.

En este sentido, Caamaño, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), se ha reafirmado en la intención del Servicio Gallego de Salud (Sergas) de ofrecer a médicos internos residentes (MIR) que finalizan este año su formación, 127 de familia y otros 26 pediatras -153 en total-, que cubran ausencias en centros de salud y en urgencias de manera voluntaria, supervisada y remunerada.

Así, el conselleiro se ha quejado de que no se podrán contratar directamente porque el Ministerio no ha aceptado -"porque considera que es saltarse la ley", ha dicho Gómez Caamaño- la propuesta de adelantar el final de su formación previsto para septiembre. Y es que, a diferencia de otros cursos, esta promoción no terminará en mayo porque fue la que empezó en 2020, año de la pandemia.

El titular de Sanidad autonómico ha lamentado que el Ministerio, como lleva haciendo desde 2018, renunciara hoy, de nuevo, a implicarse en la solución al problema de falta de personal sanitario en determinadas especialidades de atención primaria y que se limitara, simplemente, a tratar de fiscalizar las planificaciones de las diferentes comunidades autónomas.

Gómez Caamaño ha remarcado que las comunidades tienen la competencia en la planificación y contratación de efectivos, pero que es el Ministerio de Sanidad el responsable de facilitar que haya médicos y que las comunidades puedan contratar, al igual que el Ministerio es el responsable de facilitar un marco jurídico que facilite a las comunidades poder realizar esas contrataciones.

Ante la inacción del Ministerio, Gómez Caamaño ha destacado que la Xunta está planificando ya medidas para el refuerzo de personal sanitario en verano en función de las necesidades de las distintas localidades.

Por una parte, la Xunta ofrecerá a los MIR de último año a posibilidad de apoyar, tanto las urgencias como la atención primaria, de forma voluntaria, con incentivos económicos y bajo supervisión. También se contará con un grupo de médicos que se puedan desplazar a las zonas con posibles ausencias o tensiones puntuales, igualmente de forma voluntaria e incentivada económicamente.

Además, la Xunta está analizando la posibilidad de que médicos que tengan una segunda residencia en zona de costa, con mayor demanda asistencial en verano, puedan elegir trabajar allí temporalmente.

Peticiones de Galicia

Entre las peticiones de medidas que Galicia formuló y que deben adoptarse en el ámbito estatal para dar soluciones a corto plazo están que se agilice la homologación de títulos; que se modifique el sistema de elección de plazas MIR para evitar que queden plazas vacantes en medicina de familia; que se apruebe el Real Decreto para crear la especialidad de médico de urgencias; que se elimine la tasa de reposición en especialidades con déficit de profesionales; o que se modifique el Estatuto Marco para elevar hasta los 72 años a edad máxima para el ejercicio de la profesión médica.

"La ministra no acercó ni una sola solución eficaz a este problema compartido por todo el país", ha manifestado el conselleiro de Sanidad, que ha querido trasladar tranquilidad a la ciudadanía gallega porque la “Xunta está haciendo sus deberes”.

En este sentido, la Consellería de Sanidad y las gerencias de las áreas sanitarias están realizando un análisis de la situación para cerrar la planificación del verano en los próximos días.