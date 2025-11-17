Galicia se prepara para el aire que viene del Ártico: el anticiclón anticipa un desplome térmico y posibles nevadas esta semana

La semana climatológica comienza en Galicia marcada por un aumento de la influencia anticiclónica que estabiliza, aunque no del todo, la situación meteorológica en la comunidad. Las altas presiones situadas en el Atlántico norte canalizan una circulación de vientos del noreste, que traerá aire más frío y un reparto desigual de nubes y precipitaciones sobre el territorio gallego. Así lo señala el pronóstico de MeteoGalicia, que anticipa una jornada de transición hacia un tiempo más frío en los próximos días.

El escenario previsto para este inicio de semana combina cielos con nubes y claros en la mayor parte del territorio, con mayor nubosidad y chubascos en el extremo norte. A medida que avance la jornada, los claros se abrirán con más amplitud hacia el sur, mientras que el viento del noreste soplará flojo, con intervalos moderados tanto en zonas de interior como en el litoral.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso generalizado, mientras que las máximas subirán ligeramente en puntos del sur y del interior. Los registros previstos para las principales ciudades reflejan ese contraste térmico: Lugo (6°/14°), Vigo (11°/19°), Ferrol (10°/16°), Santiago (9°/16°), Pontevedra (10°/18°), A Coruña (10°/16°) y Ourense (8°/17°).

La llegada de aire frío

Aunque predominará la estabilidad, la comunidad se sitúa en una situación atmosférica de transición. Las altas presiones seguirán dominando, pero atraerán aire frío desde el norte, provocando un descenso significativo de las temperaturas en las próximas jornadas. Esto se traducirá en cielos más nubosos en el norte, grandes claros en el sur y nieblas persistentes en zonas del interior durante la mañana. Una fina capa de nubosidad alta llegará a partir del mediodía, anticipando cambios más profundos.

A medida que avance la semana, Galicia quedará inmersa en un corredor de isóbaras entre altas y bajas presiones que conducirá aire todavía más frío. Se esperan cielos parcialmente nubosos y chubascos más probables en la mitad norte. La cota de nieve, que comenzará en los 1.200 metros, podría descender por debajo de los 1.000 al final del día, un aviso claro del giro invernal que se avecina.

Aire ártico y nevadas en cotas bajas

El episodio más significativo llegará entre el jueves y el viernes, cuando una masa de aire muy fría de origen ártico irrumpa sobre Galicia. Este fenómeno provocará un desplome notable de las temperaturas y podría dejar precipitaciones que, en algunos casos, se traduzcan en nieve en cotas bajas. MeteoGalicia advierte de que el jueves será la jornada más complicada en este sentido.

Durante el fin de semana, la masa de aire frío comenzará a retirarse, pero no lo hará sin dejar paso a un nuevo frente que traerá precipitaciones de carácter generalizado, prolongando así la inestabilidad.

Galicia entra, por tanto, en una semana marcada por una mezcla de estabilidad aparente, aire frío en descenso y la posibilidad de nieve incluso en zonas no habituales para esta época del año. El anticiclón manda… pero el invierno se abre paso.