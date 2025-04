Galicia recupera el 97% del suministro eléctrico y pide rebajar la emergencia al nivel 2

Galicia avanza hacia la normalidad tras el histórico apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica este lunes. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que el 97% del suministro eléctrico ha sido ya restituido en la Comunidad y ha solicitado formalmente al Ministerio del Interior rebajar el nivel de emergencia del 3 al 2, lo que permitiría recuperar la coordinación autonómica de la gestión de emergencias.

En una comparecencia desde la sede del 112 en A Estrada, Rueda ha destacado la "normalidad" con la que Galicia vivió una situación "inédita" hasta ahora. El presidente agradeció el trabajo de los servicios de emergencia, la colaboración del Gobierno central y el "civismo y la calma" demostrados por la ciudadanía gallega. “Queremos volver a coordinar desde Galicia y agradecemos la excelente colaboración de estas horas tan complicadas”, ha subrayado.

El presidente también ha confirmado que todos los centros esenciales -hospitales, servicios de emergencias y atención a la ciudadanía- se han mantenido operativos en todo momento, sin que el apagón afectara a su actividad crítica. Respecto a los centros educativos, indicó que permanecerán abiertos para facilitar la conciliación, aunque en muchos casos sin actividad lectiva.

Reanudación progresiva en educación

En el ámbito educativo, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) reanudará esta tarde sus clases a partir de las 15.00 horas, tras comprobar la normalización del servicio eléctrico en sus campus de Santiago y Lugo. Durante la mañana, las clases se suspendieron provisionalmente para revisar posibles incidencias en el acceso a sistemas electrónicos e infraestructuras.

La situación es distinta en la Universidade de Vigo (UVigo), donde la docencia permanece suspendida durante toda la jornada de martes en los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra. Está previsto que las clases se reanuden el miércoles. No obstante, las actividades administrativas e investigadoras se desarrollan con normalidad, y actos institucionales, como el consejo de campus de Ourense, han podido celebrarse.

Por su parte, la Universidade da Coruña (UDC) ha mantenido reuniones durante la mañana para decidir la evolución de la actividad académica, tras comunicar inicialmente la suspensión de las clases hasta las 15.00 horas.

En cuanto a las escuelas infantiles, la Xunta ha instado a que reabrieran “en la medida de lo posible” a lo largo del día. En muchos casos no ha sido posible tras decretarse el cierre en la noche de ayer; sin embargo, otras guarderías de la Comunidad han ofrecido ya servicio a las familias desde primera hora de este martes.

Problemas persistentes en el transporte ferroviario

Pese a la notable recuperación del suministro eléctrico, la normalidad aún no ha llegado al transporte ferroviario. Renfe mantiene suspendidos todos los servicios de tren en Galicia hasta nuevo aviso, debido a que todavía no se ha restablecido completamente la tensión eléctrica en toda la red. La compañía ha solicitado a los viajeros que no acudan a las estaciones y ofrece la opción de reembolso o cambio gratuito de billetes.

Por el contrario, el transporte aéreo ha logrado mantener su operativa. Aena informa que todos los aeropuertos españoles están funcionando con normalidad, aunque recomienda a los pasajeros verificar el estado de su vuelo ante posibles reprogramaciones.

En cuanto al transporte marítimo, los servicios de la ría de Vigo operaron este lunes con total normalidad y continúan funcionando con normalidad también en la jornada de hoy.