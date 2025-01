Hallan muerta en su casa a una mujer en Camariñas (A Coruña)

Una mujer de 37 años fue hallada muerta este miércoles, 8 de enero, en su vivienda en Camariñas (A Coruña). Las autoridades han señalado que, tras una primera inspección, no se encontraron signos de violencia, por lo que la principal hipótesis es que se trata de una muerte natural. El cuerpo ha sido trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para la realización de la autopsia, que confirmará las causas del fallecimiento.

El suceso ocurrió en la Rúa Muiño do Vento, donde un particular alertó al 112 a las 12:25 horas al comprobar que la mujer no respondía a estímulos. La central de emergencias movilizó a Urgencias Sanitarias, cuyos efectivos se desplazaron al domicilio e intentaron reanimar a la víctima. Sin embargo, las maniobras resultaron infructuosas, y los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento.

Fuentes de la investigación han confirmado que, de momento, no se han encontrado indicios de criminalidad en el lugar. No obstante, la Guardia Civil está a la espera del informe forense para esclarecer los hechos.

Este trágico incidente ha conmocionado a la localidad de Camariñas, mientras las autoridades y los servicios forenses trabajan para determinar las circunstancias exactas de la muerte.