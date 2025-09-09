Investigan a un vecino de Tomiño (Pontevedra) por enterrar a varios cachorros recién nacidos

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tomiño (Pontevedra), de 39 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal tras el hallazgo de varios cachorros enterrados en una de las naves de su empresa.

La actuación comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando un testigo alertó al Seprona de Tui de que el hombre estaba enterrando vivos a una docena de perros recién nacidos en su parcela.

Tras recibir el aviso, agentes del Seprona, acompañados por la Policía Local y un agente medioambiental de la Consellería de Medio Ambiente, se desplazaron a la zona para comprobar lo sucedido. Allí se entrevistaron con el propietario, que permitió la entrada a las instalaciones. En el interior localizaron cuatro perros adultos y dos cachorros vivos, todos reconocidos como de su propiedad.

El hombre explicó que la noche del 1 al 2 de septiembre habían nacido doce crías, pero que a la mañana siguiente halló muertas a cuatro, las cuales procedió a enterrar en la propia parcela. Sobre los otros seis dijo desconocer su paradero.

Ante esta declaración, los agentes desenterraron los cadáveres de los cachorros para practicarles la necropsia, con el fin de determinar si murieron de forma natural o si fueron efectivamente enterrados con vida.

Los investigadores constataron, además, que la finca estaba completamente cerrada por un muro y una valla metálica, con un único acceso a través del portal principal, lo que descarta la entrada de terceras personas. Por este motivo, el hombre fue notificado de su condición de investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.