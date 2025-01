¿El mejor mural del mundo está en Galicia?

Fene (A Coruña) vuelve a brillar en el panorama del arte urbano internacional gracias a Charanguista Andino, una obra del artista chileno Cristóbal Persona, nominada al prestigioso premio Street Art Cities Best Of 2024.

Este galardón, que selecciona los mejores murales del mundo, incluye este año a 16 obras urbanas realizadas en España, reafirmando el talento presente en el país. La competición, que se basa en la votación del público y la opinión de expertos, se encuentra en su fase decisiva, entre el 1 y el 25 de enero, cuando los amantes del arte callejero de todo el mundo pueden emitir sus votos.

Un mural con historia

El mural Charanguista Andino se inspira en la tradición musical y mitológica de las comunidades indígenas de los Andes. En estas culturas, el charango y las melodías que lo acompañan tienen una conexión espiritual profunda.

Según el relato del artista, los músicos de estas comunidades buscan inspiración en lugares donde se manifiestan divinidades como El Sereno, una figura mitológica vinculada al agua y la naturaleza.

Cristóbal Persona, cuyo verdadero nombre es Cristóbal Espinosa, es un joven artista nacido en Chile en 1990. Su trayectoria en el arte urbano comenzó en 2018, cuando participó como voluntario en proyectos sociales en barrios vulnerables de Santiago.

Desde entonces, su carrera ha evolucionado rápidamente, llevándolo a participar en festivales y proyectos en América Latina y Europa. Su estilo, que combina realismo con temáticas literarias y culturales, busca que las comunidades se reconozcan en sus obras y conecten con sus raíces a través del arte.

Imagen de la obra. Strret Art Cities

Galicia y el arte urbano, una relación de éxito

Esta no es la primera vez que Fene logra destacar en el mundo del arte urbano. El año pasado, otro mural ubicado en esta localidad fue galardonado con el premio Street Art Cities Best Of 2023.

La obra, realizada por Sfhir, un veterano artista madrileño, logró captar la atención mundial gracias a su técnica y simbolismo. Sfhir, quien lleva desde 1995 creando murales en distintas ciudades, representa un ejemplo del impacto que el arte urbano puede tener no solo en espacios públicos, sino también en la trayectoria profesional de los artistas.

Mural de Fene seleccionado como el mejor de 2023. Street Art Cities

Un premio que transforma comunidades y artistas

El premio Street Art Cities Best Of Awards es organizado por la plataforma Street Art Cities, que desde 2016 se dedica a catalogar y promover el arte callejero en más de 1.800 ciudades y 109 países.

La competición cuenta con tres categorías principales: la votación del público, la elección de expertos y un nuevo galardón, Artist Choice Award, donde los propios artistas seleccionan a sus favoritos.

Este reconocimiento no solo pone en valor la creatividad y el talento de los artistas, sino también el impacto cultural y social de sus obras.

Los murales ganadores suelen recibir amplia difusión mediática, invitaciones a festivales internacionales y un incremento en encargos profesionales, lo que subraya la importancia de este tipo de eventos para los artistas y las comunidades donde se ubican.

El futuro de 'Charanguista Andino'

Con su simbolismo y calidad técnica, Charanguista Andino aspira a llevar a Fene, y a Galicia, nuevamente al podio del arte urbano mundial. Ahora, la decisión está en manos del público y de los expertos que, con sus votos, definirán si este mural será el nuevo embajador global del arte callejero.

La votación permanecerá abierta hasta el 25 de enero en la plataforma Street Art Cities. ¿Será esta obra el puente que conecte Galicia con el arte urbano de élite internacional una vez más?