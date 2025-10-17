Muere un concejal gallego del PP tras las picaduras de velutinas

Ramón José Dopico Martínez, concejal del Partido Popular en Irixoa (La Coruña) ha fallecido tras sufrir varias picaduras de velutinas mientras trabajaba en una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis, según han confirmado a Europa Press fuentes populares.

El edil, de 76 años, ha sido enterrado este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

Dopico falleció el pasado miércoles tras ser atacado por avispas velutinas mientras desbrozaba en una finca. Pese a la movilización de los servicios sanitarios no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Cada año mueren en España alrededor de veinte personas, a consecuencia de una reacción alérgica al veneno de las picaduras de estos himenópteros.

Avispa velutina Xunta de Galicia

La avispa velutina, también conocida como avispa asiática, es una especie invasora más grande que las avispas autóctonas de España.

Su propagación provoca numerosos problemas medioambientales como la predación sobre otras especies, sobre todo las abejas.

Además, afecta a lo producción agrícola y aumenta en riesgo de picaduras en zonas urbanas y semiurbanas.

El riesgo para las personas es similar al de otras avispas, excepto para personas alérgicas, que deben tener especial cuidado.

La avispa velutina se detectó por primera vez en Galicia en el año 2013.