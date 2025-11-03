Muere un hombre en Maceda (Ourense) al caer desde el balcón de su vivienda tras ceder la barandilla

Un trágico accidente ocurrido este sábado en el municipio ourensano de Maceda se ha saldado con la muerte de un hombre de 54 años que cayó desde el balcón de su vivienda después de que cediera la barandilla en la que estaba apoyado.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar en la parroquia de Tioira, en una segunda residencia propiedad del fallecido. El hombre se encontraba en el balcón cuando, al apoyarse sobre la barandilla de ladrillo, esta se desplomó repentinamente, provocando su caída desde varios metros de altura.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (112) recibió el aviso del accidente alrededor de las 17.21 horas y movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes del Instituto Armado, así como los servicios sanitarios del 061, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

El cuerpo fue posteriormente trasladado tras certificarse su muerte en el lugar del siniestro. Todo apunta, según las primeras investigaciones, a que se trató de un accidente fortuito motivado por el mal estado de la estructura del balcón.