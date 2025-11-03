Nueva convocatoria de los Bonos Activa Comercio en Galicia: qué son, qué importe tienen y cómo se solicitan

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes la segunda edición de los Bonos Activa Comercio 2025, dotada con 2,5 millones de euros, que se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Los bonos estarán disponibles desde el miércoles 5 de noviembre y permitirán obtener descuentos de hasta 30 euros en las compras realizadas en los comercios gallegos adheridos.

El objetivo, explicó Rueda, es “movilizar más ventas y estimular el consumo de cara a la campaña de Navidad”, al tiempo que se apoya directamente al comercio de proximidad. Esta convocatoria completa el crédito de 2,5 millones destinado a la primera edición del programa, celebrada el pasado mes de junio, de modo que Galicia habrá invertido 5 millones de euros en 2025 para reactivar el sector.

La Xunta prevé que esta nueva edición contribuya a movilizar al menos 8,5 millones de euros en ventas, consolidando un modelo de éxito que, desde su creación en 2021, ha permitido inyectar más de 110 millones en el comercio minorista gallego.

Medida ágil y sencilla

Como novedad, los establecimientos que participaron en la primera edición no tendrán que volver a inscribirse, ya que su adhesión sigue siendo válida. Este cambio busca simplificar el proceso y ganar agilidad tanto para los comerciantes como para los clientes.

Los negocios que no participaron anteriormente aún pueden sumarse a la iniciativa hasta el 15 de diciembre, o hasta que se agote el crédito disponible.

El programa mantiene su esencia: incentivar la demanda comercial y apoyar el consumo en el pequeño comercio, al tiempo que ofrece un beneficio directo a los consumidores gallegos.

Cómo funciona el bono

Cada bono permitirá obtener hasta 30 euros de descuento en las compras realizadas en los establecimientos adheridos. Las personas interesadas podrán descargar el bono a partir del miércoles 5 de noviembre, a las 9.00 horas, a través de la web.

El bono funcionará mediante un código QR digital que podrá presentarse en los comercios al realizar las compras. El descuento se aplicará de forma automática según el importe:

5 euros para compras iguales o superiores a 20 € e inferiores a 30 €.

para compras iguales o superiores a 20 € e inferiores a 30 €. 10 euros para compras iguales o superiores a 30 € e inferiores a 50 €.

para compras iguales o superiores a 30 € e inferiores a 50 €. 15 euros para compras iguales o superiores a 50 €.

Cada persona podrá descargar un único bono, aunque no se limitará el número total de usuarios. Los bonos estarán activos hasta que se alcance el importe total de los 2,5 millones en descuentos, momento en que dejarán de estar disponibles.

Impulso al comercio de proximidad

Los Bonos Activa Comercio se han consolidado como una herramienta eficaz de dinamización económica. Desde su primera edición, han contribuido a fortalecer el tejido comercial gallego, incentivar la compra en negocios locales y fomentar el consumo responsable.

En la última edición, celebrada en junio, más de 6.700 comercios se adhirieron a la iniciativa y 215.000 consumidores descargaron bonos, lo que se tradujo en más de 11 millones de euros movilizados en compras.

Este programa forma parte del Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, dentro del eje de dinamización y visibilidad del comercio local, que busca revitalizar los establecimientos de proximidad e incrementar su competitividad.