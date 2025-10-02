Una pelea entre dos vecinas de Ourense con escobas y spray insecticida se hace viral en redes

Un enfrentamiento entre dos vecinas de Ourense en plena calle ha corrido como la pólvora en redes sociales tras difundirse un vídeo en el que ambas aparecen golpeándose con una escoba y rociándose con un spray insecticida. La escena, grabada por testigos, rápidamente se convirtió en viral y ha despertado reacciones de todo tipo.

El altercado, que tuvo lugar en un barrio de la ciudad, se enmarca en una disputa vecinal previa. En las imágenes se observa cómo una de las mujeres sujeta una escoba mientras la otra intenta defenderse utilizando un bote de insecticida. La situación, a medio camino entre lo violento y lo surrealista, terminó por llamar la atención tanto de medios nacionales como de la prensa gallega.

Tras la repercusión del vídeo, la televisión autonómica gallega entrevistó a las dos protagonistas, que ofrecieron su versión de los hechos. Cada una responsabilizó a la otra del inicio de la pelea y justificó sus acciones como una reacción ante lo que consideraban una provocación. Aunque no hubo consecuencias físicas graves, el episodio evidenció la tensión entre ambas y dejó claro que el conflicto vecinal no es nuevo.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde abundan los comentarios que oscilan entre la sorpresa, la ironía y la crítica. Mientras algunos usuarios lo interpretan como un episodio anecdótico, otros señalan la necesidad de tomar medidas para evitar que este tipo de enfrentamientos escalen en la vía pública.

De momento, no consta que se hayan presentado denuncias formales relacionadas con el incidente, aunque el carácter viral de las imágenes ha colocado a las protagonistas en el centro de la atención mediática, convirtiendo una disputa vecinal en un fenómeno de alcance nacional.