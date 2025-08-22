Muere en la UCI el menor que se tiró al Río Lérez desde un puente

El adolescente de 16 años que el pasado 11 de agosto se lanzó al río Lérez desde el puente de As Palabras en Monte Porreiro ha fallecido este jueves en la UCI del Hospital Montecelo. El menor, vecino del municipio pontevedrés de Marín, había permanecido en estado crítico durante diez días tras ser rescatado por los bomberos y reanimado por el personal sanitario del 061.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho y media de la tarde del lunes 11 de agosto, cuando el joven se encontraba en compañía de otras personas en la zona del puente que une Lérez con Monte Porreiro. Según testigos, por motivos que aún se desconocen, el menor se lanzó al río desde considerable altura, quedando inconsciente inmediatamente después del impacto con el agua.

Operativo de rescate y asistencia médica

La alerta movilizó de inmediato a la Policía Local y Nacional, los Bomberos y los servicios de emergencia sanitaria del 061. Testigos presenciales indicaron a los servicios de emergencia que habían sido dos personas las que se lanzaron al río, aunque solo una de ellas no consiguió salir a la superficie, lo que motivó una intensa búsqueda en las aguas del Lérez.

Los equipos de rescate lograron localizar al adolescente y sacarlo del agua, iniciando inmediatamente las maniobras de reanimación. El joven fue evacuado de urgencia al Hospital Montecelo, donde permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento.