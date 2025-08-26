Rueda anuncia la inminente publicación de las ayudas postincendios y comparecerá en el Parlamento el 9 de septiembre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este martes que las ayudas destinadas a los damnificados por la ola de incendios en Galicia se publicarán “de manera inmediata”, previsiblemente este sábado, con el objetivo de que los afectados puedan comenzar cuanto antes a presentar sus solicitudes y recibir apoyo económico.

Según explicó desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en Orense, el Consello de la Xunta celebrará este viernes una reunión extraordinaria para aprobar las convocatorias, que se dirigirán tanto al sector vitivinícola como a viviendas particulares y actuaciones de prevención.

Rueda subrayó que se trabaja ya en la valoración de los daños registrados en los municipios afectados, aunque reconoció que será necesario un margen de tiempo para disponer de un diagnóstico exacto. “El viernes no tendremos una cifra definitiva, pero sí una aproximación lo más real posible, gracias a la información aportada por los propios concellos”, precisó.

El mandatario gallego también se refirió a las ayudas anunciadas este martes por el Consejo de Ministros, y mostró su deseo de que sean ágiles y sencillas. “Lo que define una buena convocatoria es rapidez en la publicación, sencillez en la tramitación y rapidez en el pago. Bastante tienen los damnificados como para meterles una tramitación farragosa”, insistió.

En este sentido, apeló al “esfuerzo conjunto” comprometido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actuar de manera coordinada sobre los mismos daños y en el mismo territorio.

Asimismo, dejó la puerta abierta a colaborar con otras comunidades limítrofes en la lucha contra los incendios, tras la propuesta planteada por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. “Toda esta coordinación es positiva, porque evidencia que esto no es solo una cuestión local, sino un desafío global que requiere respuestas conjuntas”, defendió.

Comparecencia en el Parlamento

De forma paralela, la Xunta ha confirmado que Alfonso Rueda comparecerá en el Parlamento gallego en el primer pleno ordinario del nuevo curso político, previsto para el martes 9 de septiembre, con el fin de dar explicaciones sobre la gestión de la crisis incendiaria.

Fuentes del Ejecutivo autonómico señalaron a Europa Press que el presidente acudirá a la Cámara “a petición propia”, en un gesto de “transparencia y liderazgo” tras el verano “más negro del siglo en Galicia” en cuanto a superficie calcinada.

La comparecencia permitirá abordar cuestiones relativas a la prevención y extinción de los incendios, así como las medidas adoptadas para dar respuesta a la emergencia, el despliegue de ayudas y las líneas de actuación futura. El portavoz del PPdeG en la Cámara, Alberto Pazos, ya había adelantado que Rueda no se iba a “esconder”, mientras que tanto el BNG como el PSdeG habían reclamado que el presidente diese explicaciones.

Este mismo martes situación 2 de alerta provincial en Ourense, gracias al avance en el control de los fuegos en la provincia, lo que abre un resquicio de esperanza tras semanas marcadas por la devastación.