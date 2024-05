Stellantis Vigo logra 29 millones de fondos europeos para nuevos proyectos

Después de hacerse de rogar durante meses, el Gobierno daba a conocer hoy los fondos europeos asignados a Stellantis Vigo en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico Conectado (Perte VEC). Una cuantía que, como señalaba esta mañana el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asciende a 29 millones de euros para la factoría viguesa, que le permitirán la instalación de una nueva plataforma industrial para la segunda generación de vehículos eléctricos.

No obstante, la cifra no se ajusta a la solicitada inicialmente por la fábrica de Balaídos, cuyo importe ascendía hasta los 40 millones. En este sentido, la propia compañía señalaba, tras conocer la noticia, que presentará alegaciones para obtener el “máximo apoyo” a sus proyectos.

“Hemos conocido la resolución provisional de la línea de vehículos Perte VEC II para Vigo, que valoramos como un importante paso y una muestra de la confianza y apoyo del Gobierno de España a nuestro proyecto industrial en esta planta. No obstante, y de la misma forma que se realizó para la planta de Zaragoza, Stellantis presentará las alegaciones necesarias para obtener el máximo apoyo a los proyectos presentados”, destacaban fuentes de la compañía.

Una base sobre la que han explicado que la viabilidad económica en España de estas iniciativas “está siendo estudiada por el grupo”, que no solo analiza los “altos niveles de competitividad, calidad y clima social de la fábrica”, sino que esta ayuda también “es una condición”.

9 millones, de la línea de préstamos

En una línea parecida se ha pronunciado la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que manifestaba hoy, tras conocer la noticia, su decepción con la resolución de esta segunda convocatoria del Perte VEC por parte del Ministerio de Industria y Turismo.

“Stellantis había solicitado en este Perte VEC 40 millones y hoy conocemos que solamente se le conceden por parte del Ministerio de Industria 20 millones en ayudas directas”, ya que los 9 millones restantes son de la línea de préstamos, ha explicado.

Lorenzana ha recordado que son 33.000 millones de Pertes industriales los que ahora mismo gestiona el Estado y, de ellos, “solamente se han adjudicado el 30% de los fondos y el 50% está aún sin convocar”, precisó.

La conselleira ha indicado que la Xunta está trabajando con el sector de la automoción de Galicia en un plan director donde se le va a dar financiación a todas las empresas auxiliares para conseguir mantener los 25.000 empleos que están ligados a este sector y a la fábrica de Stellantis.

No obstante, ha añadido, “reclamamos que el Gobierno central libere estos fondos que tienen absolutamente capturados, que no están llegando al tejido productivo y recordamos que no es de recibo que la Xunta tenga que poner fondos propios para garantizar todos estos empleos cuando resulta que más del 50% de esos 33.000millones aún están sin repartir”.