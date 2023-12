Suspenden en Redondela (Pontevedra) un partido de alevines de balonmano por las amenazas de una madre al árbitro

El partido que este fin de semana enfrentaba en el pabellón de A Bombonera de Redondela (Pontevedra) al equipo local, SAR Nosatún, contra el Contrucciones El Hogar Balonmán Cañiza tuvo que ser suspendido por un nuevo episodio de violencia en el deporte juvenil. En concreto, el choque, perteneciente a la categoría de alevines, se paró por las continuas amenazas de la madre de uno de los jugadores al árbitro.

Tras pararse el partido al no cambiar de actitud la madre, los jugadores terminaron por retirarse a los vestuarios, procediéndose a continuación al desalojo del pabellón.

Desde la Federación Gallega de Balonmano no han dudado en condenar con dureza los hechos, criticando a través de un comunicado “la actitud violenta de la aficionada implicada en el incidente y la ausencia total de arrepentimiento una vez fue identificada por los agentes del cuerpo de seguridad local”.

En este marco, la Federación expone que, con la finalidad de alejar estos comportamientos del balonmano gallego, procederán a dar traslado de toda la información que tienen en su poder al Comité Territorial de Competición y a la Comisión Gallega de Control de la Violencia en el Deporte.

“Agradecemos enormemente a SAR y al Club Balonmano Cañiza la colaboración de sus cuerpos técnicos y directivas, así como la condena inmediata y contundente de los hechos”, apuntan las mismas fuentes federativas, que concluyen con una reivindicación hecha extensible también a través de sus redes sociales: “No a la violencia en el deporte, no a normalizar los insultos y las salidas de tono, no a ir a los pabellones a hacer que otra gente no disfrute del balonmano, no a mirar para otro lado, no a dar mal ejemplo a los deportistas”.

Desde la Federación han mostrado también su apoyo al colectivo arbitral, valorando “enormemente el esfuerzo que realiza cada miembro del estamento”: “Mientras la actitud sea correcta, los errores son parte del proceso natural de formación de cualquiera deportista, y quien no lo entienda así es mejor que invierta su tiempo en algo más productivo que yendo a los pabellones a faltar al respecto a nadie”.