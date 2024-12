El TSXG rechaza igualar el permiso de paternidad al de maternidad en la Ley de Empleo Público de Galicia

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado la solicitud de un funcionario para ampliar su permiso de paternidad de 16 a 22 semanas, igualándolo al de maternidad recogido en la Ley Autonómica de Empleo Público de Galicia.

Los magistrados concluyen que la diferencia en la duración de ambos permisos no constituye una discriminación injustificada ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

La resolución, que revoca un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo, estima el recurso presentado por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. El funcionario, destinado en Vigo, había solicitado equiparar su permiso de paternidad al de maternidad tras el nacimiento de su hija.

Los jueces argumentan que la diferencia en la duración de ambos permisos está justificada por razones biológicas y la necesidad de garantizar una recuperación segura y saludable de la mujer tras el embarazo y el parto. Subrayan que este criterio no es arbitrario, sino que responde a demandas históricas de protección de las trabajadoras antes y después del alumbramiento.

Principio de igualdad y diferenciación normativa

La Sala sostiene que la desigualdad normativa entre ambos permisos no vulnera el artículo 14 de la Constitución, que establece el principio de igualdad, siempre que exista una justificación objetiva y razonable.

Según los magistrados, el permiso de maternidad no se concede al hombre porque este "no ha parido", por lo que no se enfrenta a una discriminación basada en el género.

Además, destacan que el Tribunal Constitucional ya ha avalado normativas similares, declarando que el principio de igualdad no exige un trato idéntico en todas las circunstancias, especialmente cuando existen elementos diferenciadores relevantes, como en este caso.

Contradicciones en sentencias de diferentes Salas

Mientras la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG rechaza ampliar el permiso de paternidad a 22 semanas para funcionarios, la Sala de lo Social ha reconocido este derecho en tres sentencias recientes para empleados laborales de la Xunta, basándose en el principio de no discriminación. Estas decisiones han generado debate sobre la interpretación de la normativa y el alcance de los derechos parentales.

Recursos y posibles implicaciones

La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Este caso refleja la complejidad jurídica en torno a los permisos parentales y pone de relieve la necesidad de un debate legislativo para abordar posibles desigualdades y armonizar las normativas autonómicas y estatales.

Mientras tanto, el fallo del TSXG subraya la importancia de proteger la salud y el bienestar de las mujeres tras el parto, manteniendo un enfoque diferenciado en los permisos de maternidad y paternidad en el ámbito público gallego.