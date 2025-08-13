Ola de calor
Valdeorras, en alerta roja por la ola de calor
La Xunta determinó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior en las zonas más afectadas
El Gobierno autonómico ha activado distintos niveles de alerta ante las altas temperaturas que afectan a buena parte del territorio, manteniendo a la comarca de Valdeorras en nivel 3 (rojo), el máximo de riesgo.
La situación ha llevado a suspender toda actividad deportiva federada al aire libre hasta las 21:00 horas de hoy en zonas de montaña y del sur de Lugo y Ourense, así como en Valdeorras. Solo se permiten actividades acuáticas, aunque se recomienda evitarlas en las horas centrales del día.
Según el plan autonómico frente a los efectos del calor sobre la salud, además de Valdeorras, se encuentran en nivel 2 (naranja) las áreas de Montaña y Sur de Lugo y de Montaña y Sur de Ourense. Estas zonas abarcan un amplio listado de municipios, desde Pedrafita do Cebreiro hasta Xinzo de Limia, pasando por localidades como Monforte de Lemos, Verín o A Veiga.
La Consellería de Sanidade ha recordado que los colectivos más vulnerables ante el calor son las personas mayores de 65 años, niños menores de cuatro, enfermos crónicos y personas que viven solas o en viviendas mal acondicionadas. También deben extremar precauciones quienes tomen ciertos medicamentos, consuman alcohol o trabajen y practiquen deporte al aire libre.
Entre las recomendaciones básicas figuran hidratarse con frecuencia, evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas o muy azucaradas, vestir ropa ligera de tejidos naturales, permanecer en espacios ventilados y limitar la actividad física durante las horas más calurosas. Asimismo, se insiste en no dejar a menores o ancianos dentro de vehículos estacionados.
