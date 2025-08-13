Valdeorras, en alerta roja por la ola de calor

El Gobierno autonómico ha activado distintos niveles de alerta ante las altas temperaturas que afectan a buena parte del territorio, manteniendo a la comarca de Valdeorras en nivel 3 (rojo), el máximo de riesgo.

La situación ha llevado a suspender toda actividad deportiva federada al aire libre hasta las 21:00 horas de hoy en zonas de montaña y del sur de Lugo y Ourense, así como en Valdeorras. Solo se permiten actividades acuáticas, aunque se recomienda evitarlas en las horas centrales del día.

Según el plan autonómico frente a los efectos del calor sobre la salud, además de Valdeorras, se encuentran en nivel 2 (naranja) las áreas de Montaña y Sur de Lugo y de Montaña y Sur de Ourense. Estas zonas abarcan un amplio listado de municipios, desde Pedrafita do Cebreiro hasta Xinzo de Limia, pasando por localidades como Monforte de Lemos, Verín o A Veiga.

La Consellería de Sanidade ha recordado que los colectivos más vulnerables ante el calor son las personas mayores de 65 años, niños menores de cuatro, enfermos crónicos y personas que viven solas o en viviendas mal acondicionadas. También deben extremar precauciones quienes tomen ciertos medicamentos, consuman alcohol o trabajen y practiquen deporte al aire libre.

Entre las recomendaciones básicas figuran hidratarse con frecuencia, evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas o muy azucaradas, vestir ropa ligera de tejidos naturales, permanecer en espacios ventilados y limitar la actividad física durante las horas más calurosas. Asimismo, se insiste en no dejar a menores o ancianos dentro de vehículos estacionados.