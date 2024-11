De Villapene a Melón, estos son algunos de los topónimos más curiosos de Galicia

Galicia alberga algunos de los topónimos más curiosos y fascinantes de España. Cada nombre es un testigo silencioso del pasado, con orígenes que van desde la cultura romana hasta la celta, pasando por la influencia germánica y las particularidades del gallego. A continuación, exploramos algunos de los más curiosos, desentrañando, en parte, su significado.

Villapene (Lugo)

El nombre de Villapene proviene de la unión de "villa", que en latín significa 'casa de campo' o 'explotación agrícola', y "Pennus", un antiguo nombre personal romano. Así, "Villapene" se traduce como "la villa de Pennus", indicando que este lugar probablemente perteneció o estuvo relacionado con un terrateniente romano llamado así. Este tipo de formación es común en Galicia, reflejando la estructura social de la época romana y altomedieval.

A Derrasa (Ourense)

A Derrasa es un paraje de la parroquia de San Xoán de Moreiras, perteneciente al término municipal de Pereiro de Aguiar.

Este topónimo tiene su origen en el término gallego "derrasar", que significa 'arrasar' o 'despejar terreno'. El nombre se refiere a una antigua práctica agrícola en la que se limpiaban extensiones de bosque para habilitarlas como pasto o cultivo. Hoy, A Derrasa conserva la memoria de ese esfuerzo humano por transformar el paisaje.

A Queimada (A Coruña)

Bebida gallega por excelencia, A Queimada es también un lugar de la parroquia de Rodeiro en el ayuntamiento coruñés de Oza-Cesuras. “Queimada” hace referencia también a la quema de restos vegetales tras las cosechas, una técnica tradicional de limpieza del terreno que sigue vigente en algunas áreas rurales.

O Sexo (A Coruña)

Santiago do Sexo es una parroquia que se localiza en norte do concello de Agolada. Este curioso nombre no tiene relación alguna con su interpretación moderna. El término podría derivar del latín sextus, que significaba "sexto".

Melón (Ourense)

Este pueblo en la provincia de Ourense tiene un nombre que muchos asocian con la fruta, pero en realidad puede provenir del término latino melonis o melones, que se refería a terrenos elevados o lomas. No obstante, la coincidencia con la fruta ha dado lugar a curiosas anécdotas y fotografías con carteles de carretera.

Gatomorto (Pontevedra)

Se trata de un lugar de la parroquia de Santa María de Xeve en el concello de Pontevedra. Su nombre, tan enigmático como inquietante, podría estar relacionado con una leyenda local o, más probablemente, con la fauna de la zona. En tiempos antiguos, los nombres a menudo señalaban peligros naturales, como animales muertos que indicaban enfermedades. Hoy no deja de ser una curiosidad para los visitantes.

Boimorto (A Coruña)

Es un municipio de la provincia de A Coruña. Su nombre combina boi (buey) y morto (muerto), y su interpretación se enmarca en una línea similar a la anterior.

Parderrubias (Pontevedra)

Parroquia del municipio de Salceda de Caselas, en ella hunde sus raíces el actor Martín Sheen. Su padre emigró desde Parderrubias a Ohio a mediados del siglo XX.

Chantada (Lugo)

Conocida como la "capital del vino de la Ribeira Sacra", Chantada probablemente deriva de chan (llanura) y tada, un sufijo que indica lugar. Así, el nombre puede traducirse como "el lugar de la llanura", en alusión a sus fértiles tierras de cultivo y viñedos.

Fornelos de Montes (Pontevedra)

"Fornelos" proviene del latín furnus, que significa 'horno', y hace referencia a la existencia de hornos antiguos, posiblemente usados para pan o cerámica. Situado en una zona montañosa, el nombre combina dos elementos característicos del paisaje y la vida tradicional gallega: las montañas y el ingenio humano para adaptarse a ellas.

Malpica (A Coruña)

Este pintoresco pueblo costero de A Coruña tiene un nombre que combina mal (malo) y pica (punta), probablemente en referencia a una zona de acantilados peligrosos o difíciles de navegar. Aunque el origen puede sonar negativo, Malpica es hoy conocida por su belleza natural y su rica tradición marinera.