La Xunta incrementa un 32% las horas de formación en el Centro de Novas Tecnoloxías para fortalecer el sector TIC

La Xunta de Galicia presentó en Santiago de Compostela la nueva programación formativa del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) para el curso 2025-2026, que duplica el esfuerzo presupuestario hasta 2,7 millones de euros y amplía las horas de formación en un 31,5%, alcanzando un total de 7.578 horas.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, explicó que esta oferta, conformada por 141 cursos y 2.706 plazas, responde a la creciente demanda de profesionales especializados en el sector TIC.

La formación prioriza áreas estratégicas como la ciberseguridad, desarrollo, servicios en la nube, ciencia de datos, inteligencia artificial y gestión avanzada de proyectos y sistemas TI, dirigida tanto a personas desempleadas como a trabajadores que buscan reciclaje profesional.

La Xunta, según apuntan desde el ejecutivo, mantiene su compromiso con la flexibilidad y la adaptación de la formación a las necesidades reales de las empresas, apoyándose en iniciativas pioneras como el decreto de microcredenciales para el empleo, los Bonos Talento Empresa y una convocatoria de acciones formativas para desempleados dotada con 50 millones de euros.

Además, mediante la modernización del Servicio Público de Empleo de Galicia con herramientas tecnológicas como el software EMi, se ha perfilado el competencial de más de 76.400 personas para mejorar su empleabilidad, superando ampliamente los objetivos previstos.