La Xunta intensifica la atención a los afectados por los incendios y activa ayudas para viviendas, explotaciones y empresas

La Xunta de Galicia reforzó en Ourense la atención directa a los vecinos afectados por la gravísima ola incendios con once oficinas de asesoramiento, una de ellas en Verín, que ofrecen durante un mes asistencia presencial a la ciudadanía. Según explican, el objetivo es garantizar un apoyo rápido y eficaz a quienes vieron dañadas sus viviendas, negocios o explotaciones.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, subrayó durante su visita a la oficina verinesa que desde este lunes los técnicos de la Xunta atienden consultas, resuelven dudas y ofrecen información sobre el paquete de medidas aprobado por el Gobierno gallego para impulsar la recuperación de las zonas afectadas.

Estas ayudas, recordó, no tienen límite presupuestario, ya que todas las personas damnificadas que cumplan los requisitos podrán acceder a ellas.

Apoyo a familias y al tejido económico

El plan contempla subvenciones para la reconstrucción de viviendas, explotaciones agroganaderas, instalaciones municipales y pequeños negocios. En el ámbito empresarial, González destacó la línea específica del IGAPE dirigida a establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles. Esta cobertura alcanza hasta el 100% de los daños en edificios, maquinaria, mercancías o vehículos, con ayudas que pueden ascender a 600.000 euros y llegar a 1,5 millones si está en riesgo el mantenimiento de puestos de trabajo.

Junto a las ayudas inmediatas, González insistió en la necesidad de impulsar labores de prevención como la limpieza de franjas de protección. También puso en valor iniciativas complementarias como el programa Escaparate Apoia o teu autónomo, que facilitará a la sociedad consumir productos y servicios ofrecidos por profesionales y pequeñas empresas que sufrieron las consecuencias de los incendios.