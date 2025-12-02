Adiós al mítico brindis en Navidad: la alternativa para convertirlo en un momento diferente e inolvidable

No hay nada más propio de la tradición navideña que el sonido de una botella de cava descorchándose, un brindis con una copa de champagne o unos chupitos de licor para cerrar las noches más mágicas del año. Sin embargo, para muchos, repetir el mismo ritual cada diciembre puede resultar abrumador. Por eso, descubrir alternativas que den un aire distinto a las celebraciones se ha convertido en una tendencia al alza. Brindar con un sabor inesperado, o incluso con un color que no sea el clásico dorado, puede cambiar la forma de entrar en el nuevo año y hacerlo desde una perspectiva llena de novedades.

Entre estas opciones, cada vez más populares, destacan propuestas que reinventan el brindis navideño: desde cócteles de autor muy navideños hasta frizzantes sin alcohol pensados para quienes desean celebrar sin renunciar a un estilo de vida saludable o champagnes más exclusivos.

Rubí Invernal: el cóctel que Barceló Torre de Madrid convierte en icono navideño

El Barceló Torre de Madrid, ubicado en Plaza de España, dio la bienvenida oficial a la Navidad con el lanzamiento de un nuevo cóctel de edición limitada: Rubí Invernal, disponible durante todo el mes de diciembre.

De color rojo intenso, coronado por una espuma de coco que recuerda a la nieve, este trago combina ron, cava rosado, zumo de arándano y lima, con un toque de sirope de vainilla. Su decoración con granos de granada, menta fresca, azúcar y coco rallado aporta estética y aroma.

Cóctel: Rubí invernal La Razón

Opciones sin alcohol: sabor para quienes buscan alternativas saludables

Para quienes no beben alcohol y están cansados de que su única opción sea el clásico “champín”, Garra Bar también hay alternativas sin graduación:

D-TOX: mezcla vegetal y cítrica con apio, pepino, jengibre y manzana verde.

Limoná de Madriz: frutas frescas, especias y un toque burbujeante.

Nojito: versión ligera del mojito clásico.

Virgin Piña Colada: tropical, cremosa y evocadora.

Pero más allá de la hostelería, las bodegas también están respondiendo a esta demanda creciente de bebidas festivas sin alcohol. La bodega Faustino Rivero Ulecia presenta Frizzante 0.0, su primer frizzante sin alcohol. Una propuesta pensada para un público joven que busca opciones más saludables sin renunciar al disfrute.

El vino sin alcohol se elabora a partir de vino desalcoholizado, combinado con mosto de uva, conservando su dulzura natural y un carácter ligero muy fácil de beber.

A la vista, presenta un aspecto cristalino con burbuja fina y persistente. En nariz destacan aromas florales y frutales, mientras que en boca es refrescante, equilibrado y amable.

Faustino Rivero Ulecia lanza Frizzante 0.0 La Razón

Para los amantes del champagne: lujo, carácter y burbuja dorada

Si eres de los que prefiere seguir brindando con champagne, también hay opciones más especiales.

Perrier-Jouët Belle Époque: con sus delicadas burbujas y notas florales, especialmente las del característico Chardonnay de la maison, Perrier-Jouët Belle Époque es sinónimo de lujo navideño. Una botella de edición icónica, perfecta para cenas íntimas o celebraciones sofisticadas. Disponible en noviembre y diciembre en puntos habituales y en El Corte Inglés.

Champagne Perrier-Jouët Belle Époque La Razón

G.H. Mumm Cordon Rouge: más accesible, pero con un toque especial, G.H. Mumm Cordon Rouge es un champagne elaborado principalmente con Pinot Noir, uva insignia de la casa. Destaca por sus notas de fruta fresca, vainilla y caramelo, y por una efervescencia fina y persistente.

Champagne G.H. Mumm Cordon Rouge La Razón

Y es que la Navidad no tiene porque ser un brindis más. Ahora, alternativas permiten elevar estos momentos que, aunque breves, se impregnan en la rutina y se recuerdan con cariño.