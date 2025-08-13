Alta gastronomía ibérica: FISAN y Rocío Parra presentan recetas gourmet con productos de bellota para el verano

La chef Rocío Parra, distinguida con una estrella Michelin, refuerza su papel como embajadora de FISAN, firma salmantina referente en ibéricos de bellota. Esta colaboración, fruto de una relación sólida y compartida en torno a la excelencia gastronómica, se traduce en una selección de recetas gourmet pensadas para el verano, en las que Parra realza la versatilidad y calidad de los productos de bellota FISAN. Desde su restaurante En la Parra en Salamanca, Rocío lleva tiempo experimentando con el producto FISAN, integrándolo en su cocina contemporánea con creatividad y respeto por el origen. Su papel como embajadora se extiende también a showcookings, eventos con prensa y acciones de divulgación, contribuyendo a posicionar a FISAN como un referente en alta gastronomía.

La chef selecciona su materia prima de las bodegas de FISAN en Guijuelo. Su cocina se fundamenta en el amor y respeto por los productos de la tierra, como los Jamones de Bellota FISAN, valores inquebrantables que comparte con la centenaria compañía salmantina.

Los productos FISAN son un ingrediente capital para ella, alrededor de los cuales teje historias con sus platos, dando forma a un recetario auténtico. Armonizando innovación y tradición —otro valor en sintonía con FISAN— Rocío inventa platos cautivadores como estas propuestas gastronómicas más destacadas para el verano:

· Tartar de Lomo con Gazpacho de Piparra: Un exquisito tartar elaborado con lomo 100% bellota FISAN, finamente picado y combinado con ingredientes frescos como cebolleta, pepinillos, tomate seco y una delicada yema asada. Esta mezcla se complementa maravillosamente con un refrescante gazpacho de piparra, creando una armonía perfecta entre texturas y sabores.

· Croquetas de Chorizo y Kimchi: Estas croquetas cremosas y sedosas combinan tocino y chorizo ibérico FISAN, enriquecidas con huevo cocido para lograr una textura ideal. La salsa kimchi, intensa y especiada, aporta un delicioso contraste, elevando este plato a una experiencia gastronómica memorable.

· Mousse de Salchichón con Corteza Crujiente y Yema Asada: Esta deliciosa mousse fusiona el característico sabor del salchichón con ingredientes cremosos como queso crema y nata, suavizada con cebolla pochada y estabilizada con gelatina para una textura perfecta. Su cubierta de corteza de cerdo dorada y crujiente aporta un contraste de texturas, mientras que la yema de huevo asada añade un acabado lleno de sabor.