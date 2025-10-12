Bodegas Faustino gana un “Best Of”, el máximo reconocimiento internacional en enoturismo

Bodegas Faustino, una de las bodegas más emblemáticas de Rioja y referente internacional en la venta y producción de vinos Gran Reserva, ha sido reconocida como ganadora de los premios Best Of Wine Tourism 2025, en la categoría Arquitectura, Parques y Jardines gracias a su nuevo e innovador proyecto enoturístico Legado Bodegas Faustino diseñado junto a Foster¬Partners.

El galardón fue entregado ayer 8 de octubre durante la ceremonia celebrada en Bodegas Bilbaínas (Haro), en el marco de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals). La distinción en Arquitectura, Parques y Jardines, una de las más relevantes del certamen, pone en valor la apuesta de Bodegas Faustino por la sostenibilidad, la innovación y la creación de una experiencia única para el visitante.

Ubicado en Oyón, Rioja Alavesa, Legado Bodegas Faustino es el proyecto más ambicioso de Familia Martínez Zabala en el ámbito del enoturismo. El proyecto cuenta con un nuevo edificio Planeta 1.0 diseñado por el prestigioso estudio Foster & Partners, el cual destaca por su arquitectura sostenible donde las emisiones de carbono generadas son absorbidas por la cubierta vegetal de la tierra. Además, es “energy plus” ya que es capaz de generar más energía de la que consume. El excedente se destina al resto de instalaciones del complejo, logrando así la autosuficiencia energética de toda la bodega.

Legado Bodegas Faustino ha sido diseñado para ofrecer una experiencia completa, accesible y única al visitante. Ofrece experiencias como visitas guiadas, catas verticales, duelos de narices, actividades exclusivas como conciertos, y además cuenta con un wine-bar abierto al público todos los días al que se puede acudir con o sin reserva previa. La oferta se completa con una propuesta gastronómica única creada junto a Mahercooks, que ofrece platillos cuidadosamente seleccionados para maridar con los vinos de la bodega, consolidando a Bodegas Faustino como un destino imprescindible para los amantes del vino, la arquitectura y la gastronomía.

Además, Legado Bodegas Faustino es un lugar perfecto para acoger eventos corporativos, congresos, reuniones especiales y todo tipo de actividades ad hoc, gracias a sus espacios multidisciplinares tanto interiores como exteriores diseñados especialmente para este fin. Esta versatilidad pone en valor la capacidad de Bodegas Faustino para ofrecer propuestas personalizadas y exclusivas.

Este galardón ha sido otorgado por un jurado compuesto por expertos en turismo, gastronomía, medios, formación y enología, que ha reconocido a Bodegas Faustino como uno de los referentes internacionales del enoturismo actual. Gracias a este reconocimiento, Bodegas Faustino podrá optar al Best Of Wine Tourism Internacional con los candidatos de las otras diez sedes de la Red Mundial.

Por segundo año consecutivo, una bodega de Familia Martínez Zabala recibe este prestigioso galardón, tras el reconocimiento en 2024 a Bodegas Campillo (Laguardia) en la categoría de Arte y Cultura. Este premio refleja el esfuerzo, la pasión y el compromiso constante de la familia con la innovación en el enoturismo, reafirmando su capacidad para seguir sorprendiendo y emocionando a quienes descubren sus vinos y la historia de una familia con más de 160 años de Legado en el mundo del vino.