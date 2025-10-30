Cómo asar castañas en el microondas: fáciles de pelar y listas en unos minutos

Con la llegada del otoño, las castañas vuelven a ser las protagonistas de las calles. Su olor y su sabor las convierten en uno de los productos más esperados de la temporada.

Tradicionalmente se asan en el fuego o en el horno, pero existe una alternativa mucho más rápida y limpia.

Aunque no replican al cien por cien el sabor de las castañas asadas al fuego, este método casero permite disfrutarlas en menos de diez minutos, con una textura tierna y una piel que se desprende fácilmente.

El método paso a paso

Seleccionar las castañas: elija piezas de tamaño similar y sin grietas. Cuanto más frescas, mejor será el resultado final. Realizar un corte profundo: con un cuchillo, haz un corte en forma de cruz o una ranura en cada castaña. Este paso es esencial para evitar que exploten dentro del microondas. Colocar en un recipiente apto para microondas: puede utilizar un bol o plato hondo de vidrio o cerámica. Añade una pizca de sal para realzar el sabor. Incluir humedad: coloca dentro del microondas un vaso pequeño con agua junto al recipiente de las castañas. El vapor generado mantendrá la humedad y evitará que se resequen. Cocinar a máxima potencia: programa el microondas durante 5 minutos. Si al finalizar aún están duras, continua la cocción durante 1 o 2 minutos más, controlando que no se quemen. Reposar antes de pelar: una vez cocidas, envuélvalas en un paño o papel durante 5 minutos. Este paso facilita pelarlas sin quemarse y ayuda a que la piel se desprenda con facilidad.

Consejos adicionales

Para obtener un buen resultado al asar castañas en el microondas, es importante cuidar algunos detalles durante el proceso.

Castañas asadas Pixabay

No conviene colocar demasiadas castañas de una solo vez, ya que el calor no se distribuirá de manera uniforme y algunas podrían quedarse crudas mientras otras se cocinan en exceso. Lo ideal es preparar pequeñas tandas para asegurar una cocción homogénea y un mejor control del tiempo.

Si se prefiere una textura ligeramente crujiente, basta con pasar las castañas ya cocidas por una sartén o plancha caliente durante un minuto.

Este paso final les da un acabado dorado para quienes disfrutan del contraste entre el exterior tostado y el interior suave y tierno.

Propiedades nutricionales

Además de su sabor, las castañas destacan por sus beneficios nutricionales. Son ricas en hidratos de carbono, fibra y minerales como el potasio, el magnesio y el hierro.

También contienen vitaminas del grupo B y apenas aportan grasas, lo que las convierte en una opción saludable para incluir en meriendas o como acompañamiento de otros platos.

Una alternativa práctica y sostenible

El microondas se presenta como una herramienta para quienes disponen de poco tiempo. El resultado son castañas tiernas, calientes y fáciles de pelar, listas para disfrutar en cualquier momento del día.