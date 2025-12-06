La denominaciones de origen, satisfechas con el Paquete Vino

Las denominaciones de origen de vino valoran positivamente el resultado del diálogo político tripartito entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Paquete Vino, que concluyó el 4 de diciembre con acuerdo sobre el texto final. Tras este acuerdo, ya solo resta la adopción formal por parte del Parlamento y del Consejo y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, algo que se espera que pueda tener lugar entre enero y febrero del año próximo.

El acuerdo ofrece a los Estados miembros y a los órganos de gestión de las denominaciones de origen un conjunto de herramientas voluntarias y flexibles para hacer frente a los retos sectoriales, evitando mecanismos universales u obligatorios, por lo que la reforma proporciona instrumentos adaptables que pueden implementarse de acuerdo con las necesidades y nacionales y regionales, asegurando que las estrategias sigan siendo efectivas y específicas para cada Estado Miembro. Las denominaciones de origen de vino consideran especialmente positivas las mejoras aplicadas en el sistema de autorizaciones de viñedo, en determinadas ayudas de los planes estratégicos y en el etiquetado.

Así, aplauden que el sistema de autorizaciones de viñedo devenga estable (su vigencia expiraba en 2045 y ya no habrá una fecha final del sistema, sino que se harán revisiones del mismo cada 10 años, pero el sistema permanecerá estable en el tiempo), que permita un crecimiento cero en plantaciones si la situación así lo justifica, así como las diferentes flexibilidades que se introducen en el mismo y que harán que los Estados Miembro puedan actuar rápidamente en caso de urgencia o necesidad, sin esperar a la aprobación de reglamentos delegados por parte de la Comisión Europea. Asimismo, las denominaciones de origen verán reforzados sus criterios para recomendar limitaciones de nuevas autorizaciones o restricciones de replantaciones en sus zonas.

En materia de ayudas al sector del vino, en promoción, las tasas de cofinanciación públicas para promocionar el vino en terceros países aumentarán (pasan del 50 al 60% como tope, con posibilidad de que las complemente el Estado Miembro con fondos nacionales, alcanzando así un porcentaje superior), como también aumentará la duración máxima para que un mismo beneficiario pueda realizar un programa de promoción en un tercer país con ayuda de la UE (esa duración máxima pasará de 5 a 9 años). Además, subirán también los porcentajes de cofinanciación, pudiendo llegar al 100% de los gastos subvencionables, en medidas para prevenir las enfermedades del viñedo, así como en otras relativas a la adaptación y lucha contra el cambio climático.

Asimismo, las normas de etiquetado serán más claras y coherentes. El vino “desalcoholizado” y “parcialmente desalcoholizado” pasará a designarse como vino reducido en alcohol y sin alcohol, respectivamente, términos que el consumidor comprende e identifica más fácilmente.

El presidente de CECRV, David Palacios Algarra, considera que “este acuerdo supone un paso adelante para el sector en general y para las denominaciones de origen en particular, porque atiende necesidades concretas y permite contar con herramientas más ágiles y más eficaces para poder gestionar mejor nuestra producción, para mejorar la promoción de nuestros vinos y para que el consumidor valore y conozca mejor también la diversidad de nuestros productos”. Por su parte, Riccardo Ricci Curbastro, presidente de EFOW, considera que “con este acuerdo se demuestra que, cuando las instituciones y las partes interesadas trabajan juntas, Europa puede ofrecer soluciones significativas y equilibradas para su régimen vitivinícola”.

CECRV y EFOW agradecen a las instituciones europeas, y especialmente a las personas que han liderado la tramitación de esta importante reforma para el sector del vino (el Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, la ponente principal del Parlamento Europeo para esta reforma, Esther Herranz García, y la presidencia danesa de la UE), su compromiso constructivo para llevarla adelante de manera rápida, dando respuesta así a las necesidades del sector. Cabe además destacar el inclusivo enfoque con el que han actuado las instituciones europeas en este proceso de reforma, desde las bases de la misma, con la puesta en marcha en otoño de 2024 del Grupo de Alto Nivel para la Política Vitivinícola marcó un momento decisivo, reuniendo, a la vez, a las instituciones de la UE y a las organizaciones sectoriales por primera vez en casi dos décadas para hacer frente a los retos estructurales del sector: la sobreproducción, la necesidad de crear valor, el creciente impacto del cambio climático y las cambiantes expectativas de los consumidores.

Sobre CECRV

La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) es la asociación sin ánimo de lucro que representa a las denominaciones de origen de vino ante la Administración General del Estado y ante las instituciones de la Unión Europea, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como interlocutor de la Administración en materia de figuras de calidad. CECRV forma parte también de la European Federation of Origin Wines (EFOW), junto a las organizaciones representativas de las indicaciones geográficas del resto de grandes países productores europeos (Francia, Italia y Portugal, Alemania, además de España).