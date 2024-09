Gazpacho de remolacha: energía y vitalidad en cada cucharada.

La remolacha es muy nutritiva, rica en vitaminas (C, B1, B2, B6), minerales (potasio, hierro, magnesio) y antioxidantes, que combaten los radicales libres y protegen las células del daño oxidativo. Por su contenido en nitratos, podría ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la circulación y aumentar el rendimiento físico, al mejorar el flujo de oxígeno en sangre. Sabiendo sus beneficios me he propuesto añadirla más a menudo en las recetas.

Ingredientes:

300g de remolacha cocida

300g de tomate

20g de pimiento verde

20g de cebolla, un trocito a tu gusto.

20g de pepino, opcional.

1 ajo, opcional.

Agua, cantidad a tu gusto.

70 g de aceite de oliva.

15g de vinagre

Pizca de sal

Receta paso a paso: