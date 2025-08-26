Marqués de Peñamonte Colección Privada 2023, visión personal de Felipe Nalda

La actual añada de Marqués de Peñamonte Colección Privada 2023, elaborado por el reconocido enólogo Felipe Nalda en la denominación de origen Toro, alcanza 90 puntos de una de las guías profesionales más relevantes del sector internacional. El vino de Felipe Nalda es ya un habitual de la Guía Peñín, que viene concediéndole altas notas desde hace casi una década.

La versión más elegante de la Tinta de Toro se expresa en Marqués de Peñamonte Colección Privada 2023, gracias a la sabiduría de su autor para extraer lo mejor de este terruño y variedad.

Nalda traslada su visión más personal de la región a su vino a través de uvas de viñedos de más de 80 años situados a 750 metros de altitud, con un bouquet de aromas de frutas negras golosas con carácter, pero al mismo tiempo delicado.

La añada anterior, 2021, logró:

94 puntos Wine Enthusiast

92 puntos Guía 365 Vinos al Año, Vivir el Vino

91 puntos James Suckling

91 puntos Guía de Vinos Gourmets