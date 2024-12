Perelada organizará el primer Simposio de Vinos Mediterráneos

Perelada celebrará el I Simposio de Vinos Mediterráneos el próximo 24 de marzo de 2025 en su bodega, junto a diferentes bodegas de las principales regiones vitivinícolas implicadas. El congreso servirá para reivindicar la importancia del mar Mediterráneo y el trabajo desarrollado por las bodegas de las regiones bañadas por este mar.

Siete grandes expertos del más alto nivel configuran el comité asesor que ha elaborado un programa único de catas y contenidos inéditos, con el objetivo de poner en valor el Mediterráneo, su modelo de éxito y la riqueza cultural, histórica y gastronómica. Juancho Asenjo, miembro de la Academia Internacional del Vino y Cavaliere dell‘Ordine della Stella por la República Italiana por su divulgación del vino italiano, dirige el comité formado por Josep Roca (sumiller del reconocido Celler de Can Roca), Yiannis Karakasis (Master of Wine, Grecia), Gabriele Gorelli (Master of Wine, Italia), Gaston Hochar (director general de la bodega Château Musar, Líbano), Maria Snoussi (profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mohamed V de Marruecos) y Delfí Sanahuja (director de enología de Perelada).

El evento reunirá a grandes bodegas de la cuenca mediterránea para mostrar la importancia y la idiosincrasia enológica de los vinos que se elaboran alrededor del mar Mediterráneo como una única región, enfatizando su origen y reivindicando al mundo la calidad y tradición de sus vinos.

El Castillo Perelada acogerá la gran mayoría de las actividades que incluirán catas, experiencias enogastronómicas, mesas redondas y el gran showroom con distintas bodegas mediterráneas.

El congreso contará con ponencias que traten diferentes temáticas. Sin olvidar el reto del cambio climático, con la participación de Nathalie Ollat, investigadora en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia y directora de LACCAVE (el proyecto francés que estudió la adaptación de los viñedos al cambio climático).

También habrá lugar para la gastronomía, a cargo de Josep Roca, que impartirá una masterclass sobre la alta cocina y los vinos mediterráneos; para la historia, con Gaston Hochar, que explicará la evolución del vino en las distintas civilizaciones mediterráneas; y para conocer la percepción exterior, a cargo de David Allen MW, Wine Director de Wine-Searcher, que explicará cómo se perciben los vinos mediterráneos y qué retos tienen.

Respecto a las catas, Rafel Sabadí, sumiller y gerente de Uain concept, relatará la historia de los vinos del Empordà con una selección de referencias de la zona. Toni Gerez, maître y sumiller del restaurante del Castell Perelada, realizará una experiencia enogastronómica a través de quesos y vinos mediterráneos. Juancho Asenjo recorrerá las costas del Mediterráneo a través de la uva malvasía; mientras que Victoria Ordóñez, propietaria de la bodega malagueña homónima, catará las variedades más destacadas de la cuenca mediterránea. Dos de los miembros del comité Gabriele Gorelli MW y Yiannis Karakasis MW ofrecerán una masterclass sobre las regiones destacadas de sus respectivos países, Italia y Grecia. Asimismo, Perelada organizará una gran cata para celebrar esta primera edición en su casa.

Paralelamente a estas actividades, en el showroom, junto a Perelada, participarán diversas bodegas procedentes de distintos países mediterráneos: 4Kilos, Casa Gran de Siurana, Gutiérrez de la Vega y Victoria Ordóñez, de España; Artemis Karamolegos, Lyrarakis, Mikra Thira, Troupis Winery, de Grecia; Masseria Li Veli, Petra, Planeta y San Salvatore 1988, de Italia; Château du Pibarnon y Mas Amiel, de Francia; Domaine Vicomte De Noue Marinic (Eslovenia), Château Musar (Líbano), Château Roslane (Marruecos), Corvus (Turquía), Vouni Panayia (Chipre) y Zlatan Otok (Croacia).

Estas bodegas se han sumado a este proyecto en sintonía con el manifiesto de este Primer Simposio de Vinos Mediterráneos que destaca por su empeño en la contribución a la divulgación en el sector del vino apostando por la investigación y la formación, haciendo que otras bodegas e instituciones se unan y compartan esta inquietud.