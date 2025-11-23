Realmente a Contracorriente

El amor a la tierra y la curiosidad enológica llevaron en su momento a François Lurton a descubrir terruños únicos y su espíritu pionero y emprendedor le trajo a España, primero a la Denominación de Origen Rueda y, posteriormente, a la de Toro. Desde 1992, la suma de la tradición vinícola francesa y la castellano-leonesa le ha llevado a ser un referente en la elaboración de grandes vinos españoles. Su conocimiento del vino le llega a través de generaciones de productores de la región de Burdeos. Allí François Lurton desarrolla toda su formación que luego plasma en sus proyectos en diferentes regiones del mundo, como es el caso de Toro y Rueda en España. Hoy, más de treinta años después, el resultado es la creación de un tinto muy singular elaborado a partir de la variedad tinta de Toro. La uva procede de una parcela situada en la zona de Peleagonzalo (Zamora), que crece desde hace 16 años en suelos formados en el terciario temprano o Paleógeno. En este caso se trata de un suelo franco arenoso, de color pardo con buena permeabilidad.

El año 2024 ha sido el tercer año más cálido de la serie histórica en España, por detrás de 2022 y 2023. Tres meses fueron los más cálidos desde que hay registros: enero, agosto y noviembre. También fue un año húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor sobre la España peninsular de 669,1 mm, que representa el 105 por ciento del valor normal.

El invierno y la primavera fueron normales en cuanto a precipitaciones; el verano fue muy húmedo y el otoño, húmedo. Una vez finalizada la cosecha y ya en la bodega, primero se realiza una maceración pre-fermentativa en frío, que tiene una duración de cuatro a cinco días a 6°C, controlando los remontados para evitar excesos de extracción. Además, se procura realizar el trabajo de extracción durante el primer tercio de la fermentación, de este modo es más suave porque aún no hay mucho alcohol en el medio, lo que favorece la aparición de aromas florales.

La fermentación maloláctica al igual que la alcohólica se realiza en depósitos de hormigón. Durante la elaboración no se utiliza ningún producto enológico, no se acidifica el mosto, no se usan levaduras y sólo momentos antes del embotellado se hace una pequeña corrección de anhídrido sulfuroso, por eso no se puede considerar como un vino natural.

Contracorriente 2024 es un vino es de color rojo picota claro con una capa media. En él predominan aromas de fresa, moras trituradas y arándanos. También tiene toques de pimienta negra y especias. Vibrante, con sabores ácidos a fresa. Muy inmediato, redondo y jugoso. Realmente agradable y bebible, pero con unos taninos muy bien pulidos que le dan una longitud poco común. Se trata de un tinto con el que la potencia de la carne roja se complementa a la perfección. Asimismo, y ayudado por su agradable acidez, armoniza muy bien con asados castellanos, embutidos, setas, quesos y verduras a la parrilla.

Su precio es de 19 € en tienda especializada.